«Били ногами, душили подушкой»: появилась информация о пытках в отношении Николая Дедка 4 1.07.2021, 12:17

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Николай Дедок

Политзаключенный свою вину не признает

На судебном процессе по делу в отношении политзаключенного Николая Дедка сегодня озвучиваются материалы дела и вещественные доказательства. Ожидается допрос Дедка.

Процесс в Минском городском суде начался 29 июня. Председательствует судья Анастасия Попко, адвокат — Евгений Маслов. Обвинение представляет Антон Тюменцев.

Признанного политзаключенным тридцатидвухлетнего Николая Дедка обвиняют по ч. 3 ст. 361 УК (ранее СК сообщил, что ему вменяют ч. 2 ст. 361), ч. 1 ст. 342 и ч. 1 ст. 295-3 УК. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Дедок вину в суде не признал.

Сегодня заседание открылось с задержкой из-за того, что в здании не было электричества. На время устранения проблемы всех попросили выйти на улицу, сообщает БелаПАН.

Из материалов дела Дедка следует, что к нему применялась грубая физическая сила со стороны силовиков во время и после задержания в ночь на 12 ноября.

1 июля материалы дела зачитал адвокат Дедка Евгений Маслов. Эксперт выявил кровоподтеки и ссадины на теле Дедка через несколько дней после задержания. В озвученных материалах дела сказано, что у Дедка были кровоподтеки на обоих глазах, шее, на передней поверхности грудной клетки, на спине (самый большой — 25 на 12 см).

У Дедка зафиксировали кровоподтеки в области правого плечевого сустава, на плече, в области ягодиц (14 на 6 см). На левом бедре у Дедка был кровоподтек размером 26 на 18 см. Все повреждения были с согласия Дедка сфотографированы.

Согласно материалам дела, Дедок показал на предварительном следствии, что когда в его квартиру вломились, выбив одновременно входную дверь и дверь на балконе, трое сотрудников МВД в гражданской одежде, а трое в милицейской форме, его сразу положили на пол, били ногами, требовали назвать пароли от ноутбука и телефона. Он отказался, силовики стали душить Дедка подушкой, и он был вынужден назвать пароли.

При понятых, показал во время следствия Дедок, его не были. Продолжили насильственные действия в здании ГУБОПиК: били дубинками, силой засовывали в рот найденные по месту проживания Дедка бутылки с неизвестной жидкостью, прислоняли их к рукам. Дедок также утверждал во время следствия, что в одном из помещений, где он находился, распыляли слезоточивый газ.

Как сообщалось ранее, на бутылках с жидкостью, найденных в квартире анархиста Николая Дедка во время обыска, не было его отпечатков пальцев.

Из материалов дела, обнародованных в суде представителем обвинения Антоном Тюменцевым 29 июня, всего у Дедка после задержания были зафиксированы легкие телесные повреждения, приведшие к кратковременному расстройству здоровья. Он получил 13 ударов тупым предметом.

Дедок и его отец Александ Дедок написали жалобу в СК, но уголовное дело по факту насилия не возбудили за отсутствием состава преступления.

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