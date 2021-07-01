Ученые обнаружили неожиданный эффект от употребления какао 1.07.2021, 12:27

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Команда исследователей обратила особое внимание на поведение сетчатки под воздействием полифенолов какао и красных ягод.

Команда из Мадридского университета и Института пищевых наук, технологий и питания (ICTAN-CSIC) исследовала, какой эффект оказывают полифенолы на функцию сетчатки здоровых глаз, пишет «Вокруг света».

Полифенолы – природные антиоксиданты, которые в изобилии содержатся в растениях. Их профилактические и защитные свойства доказаны в многочисленных научных работах.

В новом исследовании ученых интересовало воздействие на зрение двух групп полифенолов: флавонолов какао и антоцианов красных ягод. Ранее ученые не раз говорили об их пользе для нашего здоровья.

Теперь команда обратила особое внимание на поведение сетчатки под воздействием полифенолов какао и красных ягод.

Ведь сетчатка – это ткань с высоким уровнем метаболизма и потребности в кислороде, отвечающая за зрение человека, отметили доктор Мария Синта Пуэлл из Мадридского университета и доктор Соня де Паскуаль-Тереза из ICTAN-CSIC.

Как проводилось исследование

В исследовании приняли участие 17 женщин и 20 мужчин в возрасте 18-27 лет. Все они были в целом здоровы.

Во время каждого посещения лаборатории добровольцы выпивали один из предложенных напитков. В том числе какао, напиток на основе красных ягод и контрольный напиток – молоко.

За 24 часа до каждого посещения лаборатории участники должны были воздерживаться от любой пищи или напитков, богатых полифенолами или кофеином.

Каждый раз исследователи оценивали остроту зрения добровольцев до и после употребления напитков. Для этого ученые размещали буквенные диаграммы на расстоянии 4 м от участников. Причем диаграммы демонстрировались в разном световом режиме: при высоком и низком уровнях освещения.

Исследователи пришли к выводу, что в условиях дневного света флавонолы какао существенно повышают остроту зрения. Тогда как эффект от антоцианов красных ягод был менее ощутимым.

А вот в темноте ни какао, ни ягоды не оказывали какого-либо воздействия на качество зрения.

Исследователи уточнили, что о влиянии какао на остроту зрения можно говорить лишь в том случае, если речь идет о 2,5 г натурального какао-порошка, который нужно принимать в виде напитка в дневное время.

Они также считают, что для подтверждения замеченного эффекта необходимы дополнительные исследования. В том числе с участием других возрастных групп.

Результаты исследования опубликовал журнал Functional Foods.

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