Кипяток в державном чайнике и водки стакан Телеграм-канал «Серпом По»

1.07.2021, 12:39

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Фото: AFP

Каковы там реальные итоги кремлевской «дипломатии» за последний год?

Интересный, наглядный, отрезвляющий урок для всех, кто оценивает возможности Америки сравнительно с тем, что могут показать руководители нашей страны.

В военных учениях Sea Breeze в Черном море принимают участие 32 страны. Тридцать две! Вероятно, в разном качестве, но, тем не менее, Соединенные Штаты смогли собрать такую большую международную коалицию. Там Австралия, Южная Корея, Япония, Бразилия … Кроме того, большой друг Кремля – Турция. Канада, Израиль … Вот вам, министр Лавров, и многополярность мира!

Какую коалицию могут собрать в мире российские власти? Сколько стран объединить? Допустим, на своих учениях.

В Средиземном море, вдали от российских берегов, наша страна проводит в пику НАТО ненужные и затратные маневры. В одиночестве. Никого там нет. Никто не пришел по морю – ни китайские товарищи, ни великий белорусский ловец гражданских самолетов, ни мощнейший венесуэльский союзник …

А в черноморском регионе остались еще у России дружественные страны? Каковы там реальные итоги кремлевской «дипломатии» за последний 21 год? Что можно положить на стол «весомо, грубо, зримо». Водки стакан! И выпить в одиночестве. Занюхав Крымом.

Реальное влияние нашей страны в мире относительно Соединенных Штатов, избранных российским руководством главной целью противостояния, невелико.

Кипятиться возмущением можно сколько угодно, пока вода в державном чайнике окончательно не испарится. Ничего это не изменит.

Ресурсов на глобальное противостояние западному миру нет. Ресурсов для того, чтобы играть в этом противостоянии ведущую роль, нет тем более.

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