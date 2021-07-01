В Беларуси стремительно сократилось число ученых 4 1.07.2021, 12:42

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фото: naviny.by

Меньше было лишь в 1960-е годы.

Число белорусских ученых в прошлом году стремительно сократилось и достигло по итогам года рекордного показателя в 18 355 человек, пишет политолог, директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич.

"Это минимальный уровень специалистов, занятых в исследовательском секторе, за весь период независимости и два последних десятилетия в составе БССР", — отмечает он.

Меньше исследователей, чем в 2020 году, в Беларуси было только до 1968 года. Впечатляют и темпы сокращения числа исследователей. В прошлом году по сравнению с 2019-м ученых стало меньше почти на полторы тысячи (минус 7,4%). Таким образом был побит "печальный рекорд 2014 года (-6,3%)", отмечает Андрей Казакевич.

"И это самое резкое падение в секторе с 1995 года (-9,5%)", — напоминает он. По его прогнозам, 2021 год также "ничего хорошего для исследовательского сектора не предвещает".

Часть ученых вынуждена была уйти из профессии на волне протестов. Так, к примеру, минувшей осенью руководство Института истории Национальной академии наук не продлило контракты семи ученым. Еще пятеро заявили, что увольняются в знак солидарности с коллегами. Руководство института в свою очередь объясняло увольнения реорганизацией.

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