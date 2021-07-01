Гандбольного тренера Константина Яковлева на свободе встретили с тортом: «Народ – чемпион» 2 1.07.2021, 12:48

2,304

Константин Яковлев

фото: ТРИБУНА

Фотофакт.

Главный тренер гандбольного «Витязя» и гражданский активист Константин Яковлев был задержан на обратном пути в Минск из Барановичей, где он встречал освобожденного журналиста Дмитрия Руто, и отправлен на 15 суток за решетку, пишет «Трибуна».

Его обвинили по ч. 1 статьи 24.23 КоАП — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. 1 июля Константин Яковлев вышел на свободу.

Тренера встретили коллеги и близкие. Они подарили Константину торт с надписями «Мы гуляем сумленна» и «Народ чэмпiён».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».