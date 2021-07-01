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Трамп принял решение по участию в выборах 2024 года

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  • 1.07.2021, 13:03
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Трамп принял решение по участию в выборах 2024 года
Дональд Трамп

Экс-президент США заявил, что «в этом нуждается страна».

Бывший президент США Дональд Трамп принял решение по участию в выборах 2024 года. Он заявил ведущему телеканала Fox News Шону Хэннити, что будет баллотироваться вновь. Слова экс-главы Белого дома приводит Newsweek.

Он ответил «да» на вопрос журналиста о его возможном участии. «Не то чтобы я этого хотел. Страна нуждается в этом. Мы должны заботиться об этой стране. Это не весело, постоянно сражаться, всегда сражаться», — добавил Трамп.

Бывший президент США никогда публично не раскрывал, будет ли он баллотироваться на пост в 2024 году. Некоторые его сопартийцы опасаются, что в этом случае он потенциально может нанести вред умеренным республиканским кандидатам, участвующим в государственных гонках, или возобновить дискуссии о его роли в беспорядках в Капитолии 6 января.

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