СМИ: На Будславском фесте Ватикан объявит нового митрополита в Беларуси 1.07.2021, 13:11

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Что об этом известно?

2 июля в Будславе у стен пострадавшего от пожара храма пройдет ежегодный традиционный Будславский фест. Событие значимое само по себе. Однако «Телеграфу» источник в Католической церкви сообщил, что во время мероприятия есть вероятность объявления нового митрополита для Беларуси. И даже назвал потенциального кандидата. Впрочем, официально никаких заявлений на этот счёт пока нет. Что нам известно.

3 января этого года был отправлен в отставку архиепископ Минско-Могилевский, митрополит Тадеуш Кондрусевич, который после протестных событий августа прошлого года является моральным авторитетом для большого числа даже неверующих белорусов. Разумеется, не белорусскими властями, а, как требует многовековая традиция Католической Церкви, по причине преклонного возраста.

Назначение нового митрополита — процесс длительный. Это тоже одна из традиций Католической Церкви. Напомним, когда в 2006 году отошел от дел 90-летний Казимир Свентек, первый белорусский католический митрополит нового времени, его обязанности временно взял на себя нынешний епископ Пинский Антоний Демьянко, и лишь более чем через год было объявлено о назначении Тадеуша Кондрусевича, бывший главой Московской архиепархии в России.

Вскоре после официального ухода Кондрусевича на покой (до этого главу белорусских католиков длительно не впускали в страну из Польши, куда он выезжал на статусное мероприятие) возникли вопросы к его статусу. На портале Catholic.by его называли то «почетным митрополитом», то просто архиепископом. Хотя логично было бы его называть «митрополитом на пенсии», как, например, в случае с предшественником Папы Франциска — Папой Бенедиктом, который именуется «Папой на пенсии».

Все это происходило на фоне затяжного «прощального тура» — количество материалов на сайте catholic.by о нем значительно превосходило число новостей о его временном преемнике, которым стал епископ Казимир Великоселец, к слову более пожилой человек, чем сам Кондрусевич.

Его назначение вызвало удивление. Подвижник советского времени, «тихий диссидент», возродивший в последние десятилетия множество приходов, пользуется репутацией «тихого человека», проводящего дни в молитве.

Со дня назначение Великоселец не сделал ни одного заметного заявления, хотя и участвовал в официальных мероприятиях, организованных властями Беларуси, в то время как архиепископ Кондрусевич по-прежнему активно высказывается по злободневным вопросам.

Как долго белорусские католики будут оставаться без официального главы? И кто им может стать?

В преддверии Будславского феста, который снова соберет 2 июля тысячи католиков, пришедших поклониться иконе Матери Божией Будславской — национальной белорусской святыне — этот вопрос снова актуален. По информации Телеграфа, есть надежда, что именно на празднике может быть объявлено решение Ватикана.

Новым епископом может стать глава Витебской епархии Олег Буткевич, избранный в апреле на пост председателя Конференции католических епископов Беларуси.

«Молодость» епископа произвела на верующих отличное впечатление. По общепринятому мнению, лоббировал такой выбор Ватикана экс-посланник Папы — Нунций Клаудио Гуджеротти, желающий видеть на ключевых постах Церкви ярких молодых иерархов, шагающих в ногу со временем.

В плейлисте — Рок-классика. Что мы знаем об Олеге Буткевиче?

Иерарх родился в Браславе в набожной семье, его младшие сестры — монахини. Епископ музыкален – отлично играет на гитаре, берет ее с собой в паломничества, поет колядки в телевизионных поздравлениях верующих с Рождеством.

Его плей-лист — рок-классика, а однажды во время художественного пленера в Друе он зажигательно спел хит «Тры чарапахі» дуэтом с Питом Павловым.

Его преосвященство активен в перемещениях и доступен — еженедельно он совершает множество поездок по удаленным приходам, открыт к общению, пользуется популярностью как у верующей молодежи, так и у творческой интеллигенции Витебска, которая с удовольствием зовет «епископа с гитарой» на свои мероприятия.

Епископ , к тому же, «гонщик серебряной мечты», виртуозно водит машину.

Гражданская позиция епископа Олега Буткевича во время протестных событий августа и последующих месяцев была «тихой», но последовательной. В своем обращении от 12 августа 2020 года он, среди прочего, заявил:

«Построенные на Крови системы в истории никогда не были прочными, а справедливость всегда возвращала совершенное тем, кто преступал всякие людские (не говоря уже о Божьих) нормах».

Также его присутствие (точнее, неприсутствие, епископа в облачении не впустили в зал судебного заседания) на административном процессе видеоблогера-ксендза Вячеслава Барка было весьма показательным. Позже епископ лично носил передачи ксендзу, когда тот отбывал «суточный» срок.

Во время Будславского Феста епископ Витебский возглавит 3 июля в 00:00 ночную праздничную Мессу. А в 10:00 Мессу возглавит апостольский нунций Анте Йозич. Возможно, именно это мероприятие может стать новой точкой отсчета в иерархической ситуации Костела в Беларуси.

В настоящий момент в состав Конференции католических епископов Беларуси входят два епископа на пенсии — Тадеуш Кондрусевич и Владислав Блин, епископ Казимир Великоселец, также достигший церковного пенсионного возраста — 75 лет, епископ Александр Кашкевич, который станет «пенсионером» всего через несколько лет. Более молодыми являются епископ Антоний Демьянко, который уже был временным администратором Минско-Могилевской архиепархией в 2006-2007 годах. Все остальные епископы — Олег Буткевич, Юрий Кособуцкий, Иосиф Станевский и Александр Яшевский — значительно моложе: им от 46-и до 52-х лет.

Провластные телеграм-каналы еще с осени 2020 года пророчат в преемники Тадеушу Кондрусевичу 68-летнего Кирилла Климовича, который в 1999-2003 годах был Генеральным викарием Минско-Могилевской архиепархии, а затем был переведен епископом в российский Иркутск.

Как пройдет Будславский фест

Пока же подготовка к фесту происходит в достаточно драматических обстоятельствах.

Во-первых, в этом году официально по причине пандемии снова отменены пешие паломничества в Бусдлав, самые продолжительные из которых – из Бреста и Гудогая — собирали сотни верующих.

Люди могут прибывать в индивидуальном порядке, с палатками и спальниками, но — сначала следует зарегистрироваться. Объявлено, что предварительная регистрация нужна для принятия антиковидных мер.

Под вопросом и исполнение гимна «Магутны Божа».

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