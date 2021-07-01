Симуляция сумасшедшего 3 Антон Орехъ

1.07.2021, 13:14

6,402

Антон Орехъ

Непотопляемость всегда имеет срок годности.

«Прямая линия» Путина временами была похожа на разговор по телефону в подвале, когда ни ты никого не слышишь, ни тебя не слышно, а диалоги в людьми, записанными на «пленку», радовали еще больше, не говоря уж про любовь к «Колобку» и необходимость иметь «своё первичное яйцо». Тем не менее, среди этого нагромождения образов, были вещи действительно любопытные.

История с британским эсминцем — редкий пример, когда Путин говорил искренне и конкретно. Он обозначил наш внешнеполитический курс на ближайшее время одним абзацем. Российская концепция в том, чтобы симулировать сумасшествие. Президент говорит, что если бы мы потопили этот корабль, то никакой Третьей мировой войны не было бы. И таким образом, Путин обозначает пресловутые «красные» линии и черту, которую мы готовы переступить.

В его словах, впрочем, нет ничего совершенно нового. Россия вела войну в Грузии, и после этого ничего не произошло. Войдя во вкус, Россия просто забрала себе часть территории соседнего государства — и снова ничего не произошло. Потом был Донбасс, был сбитый «Боинг» — и опять ничего!

И Путин спокойно говорит, что мы ведь можем и не ограничиться предупредительной стрельбой и бомбометанием по курсу, а можем просто утопить к чертям этот ваш корабль — и что вы нам сделаете? Не воевать же со всей Россией из-за одного корабля! А Путин же родом из питерских дворов, где выходил на центр хулиган, давал всем люлей — и не было на хулигана управы!

Проще сделать вид, что ничего не произошло и тихонько слинять со двора так, чтобы лучше в нем вообще не появляться. Но из дворового детства мы хорошо знаем, что хулиган до тех пор король на районе, пока в нем не появится какой-то еще более отвязный персонаж.

«Боинги» мы сбивали, но военные цели все-таки не трогали. А вот наш самолет сбила Турция, если вы помните. Нашему возмущению не было предела! Но ни один турецкий самолет в ответ сбит не был! И ни Третья мировая, ни какая-либо еще война с нашей стороны тоже не началась. Ну, не воевать же с целой Турцией из-за одного самолета.

Вы можете изображать из себя психа, но при этом рискуете встретить психа не хуже. Может быть, даже психа самого настоящего! Опасность в том, что вы начинаете верить в свое могущество и что всё вам снова сойдет с рук. А такая уверенность всегда заканчивается разочарованием и ваша непотопляемость имеет срок годности.

Антон Орехъ, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».