Деноминация по-белорусски: что можно было купить на 50 тысяч рублей «старыми» и что на пять рублей сейчас 9 1.07.2021, 13:26

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Как реально изменились цены за пять лет.

1 июля исполняется ровно пять лет с того момента, как белорусские рубли лишились четырех нулей, а в карманах белорусов зазвенели монеты. Intex-press сравнила магазинные чеки за июнь 2016 года с ценами в тех же магазинах в июне 2021-го и посмотрела, как сильно подорожали товары за это время, а также сравнила, что можно было купить на 50 000 рублей «старыми» и на что хватает 5 рублей сейчас.

Салат подорожал в четыре раза…

С июня 2016 года у нас сохранилось около двух десятков чеков из различных барановичских магазинов. Однако за эти пять лет некоторые торговые объекты закрылись, а некоторые товары просто перестали выпускаться или не оказались в наличии, когда мы пошли сравнивать старые чеки с современными ценниками. Тем не менее список тех продуктов и непродовольственных товаров, цены по которым нам удалось сравнить, оказался довольно внушительным и включил в себя почти 40 позиций: от хлеба и молочных продуктов до мяса и овощей-фруктов.

Самым подорожавшим продуктом в нашей персональной потребительской корзине стал обычный зеленый салат, который за пять лет вырос в цене почти в четыре раза (см. таблицу). Ненамного отстала от него пекинская капуста, которая подорожала примерно в 3,5 раза. В 2,5 раза выросла цена на растительное масло, а свежие огурцы и обычная пачка печенья белорусского производства подорожали примерно вдвое.

Заметно повысились цены на хлебобулочные и молочные продукты: рост по многим позициям превысил 70%.

А вот мясные полуфабрикаты, колбасы и спиртное дорожали гораздо медленнее остальных продуктов. Цены на них в среднем за пять лет выросли на треть.

Единственным подешевевшим продовольственным товаром в нашей потребительской корзине стали овсяные хлопья, пачку которых сегодня можно на скидке купить на 15% дешевле, чем в июне 2016 года.

…А порошок – вдвое

Список непродовольственных товаров в нашей потребительской корзине оказался куда скромнее. Тем не менее нам удалось сравнить цены по некоторым основным позициям.

Больше всего за пять лет выросли цены на стиральный порошок. Даже на большой скидке в июне 2021 года он стоил почти в два раза дороже, чем в июне 2016-го.

Обычное туалетное мыло подорожало за это время примерно на 60%, а импортный дезодорант-антиперспирант вырос в цене почти наполовину.

Меньше всего изменилась стоимость средства для мытья посуды: сегодня бутылка средства стоит лишь на 6% дороже, чем пять лет назад.

В целом же, сложив стоимость продовольственных и непродовольственных товаров с учетом всех удешевлений, подорожаний и неравномерного роста цен на разные позиции, мы увидели, что потребительская корзина в среднем за пять лет подорожала примерно наполовину.

Зарплата в Барановичах «грязными» за это время выросла больше – примерно на 70%. Вот только если пять лет назад 50 000 рублей «старыми» – это была внушительная сумма, на которую можно было купить минимальный набор продуктов на семью, то сегодня на эти деньги едва ли одного человека можно прокормить.

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