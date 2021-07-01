Кремль штормит 3 Сергей Ильченко, «Деловая столица»

1.07.2021, 13:44

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Сергей Ильченко

Фото: RFE/RL

Как два королевства поколебали российские основы и погнули скрепы.

30 июня, российская подводная лодка "Колпино", вошедшая в состав ЧФ РФ в 2016 году, но построенная по проекту середины 70-х, погрузилась в учебных целях на 200 метров, и, что удивительно, после этого всплыла (о*но не тонет!). В этот же день Путин всплыл на внезапной "прямой линии", заявленной как "прямое общение граждан с президентом при минимуме посредников" (два миллиона вопросов, и хотя в эфире покажут не более 70-ти, но ни один не будет оставлен без внимания, и на все будут даны конкретные ответы, — заверил он), заявил, что не считает проблемой непризнание аннексии Крыма РФ международным сообществом. При этом Путин, естественно, вспомнил о недельной давности инциденте с британским эсминцем Defender. Но ни словом не обмолвился о том, что Россия пыталась задирать, помимо Соединенного, еще одно королевство.

Путина штормит

24 июня, в нейтральных водах Черного моря юго-восточнее оккупированного Крыма, российские самолеты устроили провокацию против нидерландского фрегата Evertsen, побывавшего с визитом в Одессе вместе с британским Defender, а в настоящее время находящегося в составе британской ударной группы, которая осуществляет патрулирование этого района. В течение нескольких часов россияне, с подвешенными бомбами, летали над фрегатом на опасно низкой высоте, имитируя атаки, а также подавляли нормальную работу электронного оборудования фрегата. 29 июня провокация повторилась — и снова в нейтральных водах. Амстердам заявлял протесты, в Минобороне РФ отвечали, что поднимали самолеты "для предупреждения нарушения кораблем российской границы при приближении к Керченскому проливу". Разумеется, и действия россиян, и заявления МО РФ были наглостью и прямой провокацией — дело-то происходило в нейтральных водах.

А вот инцидент с эсминцем Defender ("Защитник"), одним из шести эсминцев "тип 45", состоящих на вооружении британского флота, днем ранее произошел в водах, чья государственная принадлежность у мирового сообщества сомнений не вызывает. Побывав с визитом в Одессе, куда он прибыл 19 июня, направился с визитом в Батуми. По пути он прошел через украинские территориальные воды вблизи мыса Фиолент, демонстрируя презрение к российским притязаниям на них. Попросту говоря, Defender не увидел Крым российским, и показал, что запретить ему проход через украинские воды российские оккупанты не смогут.

Курс Defender с выходом к Фиоленту вызвал панику у командования ЧФ. На перехват эсминца выплыл пограничный катер, развивавший скорость 24 узла против 30 у "Защитника", и вылетел бомбардировщик Су-24М. Катер — якобы — предупредительно постреливал, а Су — вроде бы — предупредительно побомбливал, но на эсминце эти знаки внимания проигнорировали. Зато на катере от безумной скорости разрушился китайский двигатель.

Затем, как сообщила пресс-служба ЧФ РФ, "В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря Российской Федерации". "Территориальное море" разлилось широко по той, вероятно, причине, что в общей суматохе составители сообщения забыли принять предписанные таблетки, удерживающие их вблизи от границ реальности. Причины же "вытеснения" были банальны: самолет, израсходовав топливо, улетел, катер – уплыл, возможно, и на буксире, а эсминец проследовал прежним курсом на Батуми, покинув территориальные воды Украины. По сообщению британского капитана, ни стрельбы, ни бомб по курсу, он не заметил. Хотя, возможно, и обратил внимание на какое-то бульканье, но не придал ему значения, и счел сугубо личным наблюдением, не достойным записи в вахтенный журнал. Мало ли что может плавать вблизи берегов Крыма, загаженного оккупантами, к тому же — при скверной работе очистных сооружений?

Зато в России немедленно закричали об опасной провокации, способной вызвать новую Мировую войну. Любопытно, что к таким воплям присоединились и типа-оппозиционные СМИ, вроде "Новой газеты", вовсю разгоняя версию о когте безумного русского медведя, лежащем на ядерной кнопке. Британцы же, выдержав паузу, ответили, тепло, но строго, что россияне не будут им указывать, какие курсы прокладывать в украинских территориальных водах. Эти вопросы они согласуют только с Украиной.

После этого и начался уже откровенный цирк, где в роли дрессированных русских медведей, ездящих на велосипеде, делающих сальто и пляшущих в сарафане "барыню", выступили конкретные пацаны и одна шилохвостка, ошибочно называемые "российскими политиками" и "пресс-секретарями". Ошибочно, потому, что никакой политики в России нет и в помине. Интриги в окружении Обнуленного Пахана РФ есть, а политики нет. И СМИ в России нет, а есть только прогоны из Кремля и гон по ТВ для фона.

Причины поднявшегося шума понятны. Британцам, буквально в один ход, удалось поставить Москву в крайне сложное коленно-локтевое положение. Такие инциденты могут повторяться в любой момент, до бесконечности, угрожая потерей остойчивости Российскому Государственному Величию – и что в ответ на это россиянам прикажете делать?

Вот он идет, британский (а там — и американский, и любой другой натовский) эсминец/корвет/фрегат. На борту, помимо вооружения – журналисты, может, и не целая команда, которая была на "Защитнике", но два-три уж точно есть. У них канал связи, позволяющий организовать стрим. Недолго вызвать и авиаподдержку, если что. И что? Вообще не реагировать? А как же Крым, который "наш"? Не позволить пройти? А как ему не позволишь, если у него скорость хода выше, а весь ЧФ РФ – сборище ржавого хлама, отслужившего уже по три срока – или, того хуже, новоделов, собранных известной степени кривизны российскими руками. Из китайских комплектующих, что подешевле, поскольку большую часть денег украли. Разве что выстроить эти корыта стеной – но не хватит времени их дотащить. Стрельнуть по супостату и не попасть? Он цинично не заметит. Попробовать попасть? Вот это он точно заметит, и тогда стрелкам мало не покажется. Инструкции, полученные капитаном на случай, если в него попытаются попасть, могут быть крайне радикальными, а страшилка о том, что, мол, дело дойдет до ядерной войны – пустой лавровско-путинский базар, и британцы отлично это понимают. Ни до какой ядерной войны, дело не дойдет, поскольку кремлевские урки очень хотят жить. Но небольшой локальный конфликт, с потоплением под горячую руку всего, что высунет нос из Севастополя, и зачисткой береговых батарей, посмевших подать голос – это запросто. Так что попасть, и даже попытаться попасть – боязно, очень уж сильно престиж и другие части Великой России могут при этом пострадать.

Завалить все минами и объявить опасным районом? Во-первых, мины надо еще иметь. Во-вторых, к бабке не ходи, на них начнут подрываться сами россияне. По части подрыва на собственных минах и иных способах самозатопления у российских моряков накоплен огромный опыт, причем, именно на Черном море. В-третьих, все побережье не заминируешь.

Выход, по сути, один: не лезть на рожон, но имитировать решимость (а лучше — наглость). Что, собственно, и попытались изобразить — сначала против "Дефендера", а затем — и против "Эвертсена". Который, к слову, прикомандирован к британской авианосной ударной группе.

Но наряду с такой имитацией тему надо заболтать, выставив на всеобщее обозрение Огромное Российское Величие, под лозунгом "этим нас не уязвишь". Выход, конечно, так себе – однако он, хотя бы отчасти, может смягчить удар по престижу, представив Россию в виде му-у-удрого миротворца: мол, нас провоцируют, а мы не поддаемся, нас еще сильнее провоцируют – а мы еще сильнее не поддаемся. Ну, а вопрос о том, чей Крым, лучше пока задвинуть в тень. Россияне и так проинструктированы на сей счет, как и отдельные европейские политики, после второй бутылки из краденной Массандры, а с остальными лучше на эту тему пока не спорить. Может, со временем, все само потихоньку прирастет.

Приведите Величие! Поднимите ему веки!

Первым ответом на проход Defender и стала гопническая, в чисто российском стиле, попытка реванша с наездом на Evertsen. Россияне верно рассудили, что нидерландцы – не британцы, и решительно (а главное — шумно) отвечать не станут, а последовавшие дипломатические протесты до некоторой степени уравновесят протесты России, создав видимость ничьей: мы терпилы, но и они терпилы.

Проход Defender также пришелся, а, вероятнее, был приурочен ко второму дню Московской конференции по безопасности, странному мероприятию, на котором одна из самых агрессивных стран мира, непрерывно воюющая с соседями, ближними и дальними, и отжимающая у них куски территории, на голубом глазу рассуждала о важности мира и международной безопасности — а собравшиеся с серьезными лицами слушали это словоизвержение. Естественно, инцидент с Defender был упомянут и там: министр обороны Шойгу посетовал, что ситуация в Европе "стала взрывоопасной", а начальник Генштаба Герасимов напомнил о "праве РФ на применение ядерного оружия", заставив вспомнить классическое "тварь я дрожащая или право имею?". Впрочем, как уже сказано, бояться применения ЯО Россией не стоит. Путин и Ко – именно и только твари дрожащие, и ничего решительного не учинят – на Западе у них недвижимость, семьи и деньги. К тому же, общемировой Апокалипис у них и не получится. С учетом реального уровня российского ракетостроения, отлично видимого на примере Роскосмоса, большая часть ракет не взлетит, а большая часть взлетевших не долетит, либо не попадет, либо окажется оснащена макетами вместо реальных боеголовок. Зато ответная экзекуция за такую выходку будет проведена очень серьезно, на страх всем, кто вздумает повторить. Она не оставит от России ничего, и это тем проще будет сделать, что 95% российского населения проживает максимум на 10% ее площади. Так что чем больше россияне рассуждают о том, что, "могут применить", тем очевиднее становится, что это пустые угрозы, из серии "можем повторить".

Тем временем самые разумные комментаторы из России стали говорить о том, что слишком уж сильно обострять ситуацию, пожалуй, не стоит – а лучше бы ее как-нибудь спустить на тормозах. В противном случае корабли ЧФ могут начать плавать только вокруг Крыма, не имея возможности зайти ни в один иностранный порт, либо им придется таскать за собой танкерный флот для дозаправки, которого у России тоже нет. И, точно, буквально через день выяснилось, что Кипр закрыл свои порты для российского военного флота. Причина — провокация российских ВМС против британского корабля в Черном море.

Но больше всего россиян взбесило то, что британцы демонстративно не заметили их военно-морской хсуеты. В МИД РФ рвали на себе одежду и волосы, силясь доказать, что вот же: стреляли, бомбили и вообще принимали меры. Как, ну как можно было не заметить этой демонстрации российской военной мощи?!

Бюджет у нас урезали, — пожимали в ответ плечами британские моряки. — Воевать особо не с кем – вот и экономят. Нет у нас теперь таких мелкоскопов, чтобы вашу мощь разглядеть.

А впавшая в раж Захарова, не поняв поначалу юмор британцев, написала в Твиттере: "Хочется посоветовать британским партнёрам: в следующий раз захотите "мирно зайти", стучите". Рискованный совет – они могут ведь и в самом деле постучать. Причем для начала — судейским молотком в международном арбитраже: ведь иск Украины к России насчет прав прохода через Керченский пролив получил вполне обоснованный — причем дважды, и "Дефендером", и "Эвертсеном" аргумент. А тут еще и спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай — практически сразу после путинского сеанса сказок — заявил, что Альянс сохранит своё представительство в Черном море: "У НАТО твердая позиция, когда дело касается свободы судоходства и факта, что Крым — это Украина, а не Россия". Выдыхайте, мол, можем повторить.

Что делать, шеф? Что делать?

Но это было чуть погодя, а уязвленное величие требовало немедленной компенсации. Вот только что делать — было непонятно. Шойгу решил было отомстить за унижение маневрами рядом с британской авианосной ударной группировкой CSG21, во главе с авианосцем Queen Elizabeth, в состав которой, повторюсь, входят Defender и Evertsen. Маневры были намечены на 26 июня, в Средиземном море, в 30 км от района действий CSG21 силами ракетного крейсера "Москва", фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", пары дизельных подлодок и нескольких самолетов. Весь этот военно-морской музей в пять раз уступал британской группировке по водоизмещению, а по вооружению был вообще с ней несравним. Но ретро-проплыв сорвался из-за отказа Кипра заправлять его участников. Хоть какие-то учения удалось провести только силами ТОФ в 65 километрах от Перл-Харбора, что тоже как бы символизировало.

На ТОФе наскребли около 20 разномастных плавсредств, во главе с флагманом – раритетным крейсером "Варяг", и "отработали уничтожение авианосца потенциального противника". "Кузнецов", навечно поставленный в док, выпустил, наверное, одобрительную струю дыма – но ни один из реальных авианосцев, наблюдавших эту "демонстрацию флага", от смеха не пострадал.

Это был уже окончательный предел возможностей российского флота. Оставалась голая дипломатия в лице Захаровой и Лаврова. И, Лавров, отрабатывая номер, разразился в "Коммерсанте" и в журнале "Россия в глобальной политике" обширной статьей "о принципах мирового устройства и недопустимости подмены международного права ситуативными правилами".

Статья вышла весьма многословная и туманная, как показания Скумбриевича, данные им, как мы помним, "не в интересах истины, а в интересах правды". Лавров долго и очень нудно рассуждал о международных законах и правилах, и о том, что законы – это хорошо, а правила, заменяющие законы – плохо. Слышать подобные заявления из страны, поправшей все законы и правила, не то, чтобы странно – к запредельному вранью России все уже привыкли — а, скорее, забавно. Неужели Лавров считает идиотами всех, кроме себя и Захаровой?

Впрочем, за рассуждениями Лаврова в статье легко прослеживалась и лютая мечта Кремля: договориться с ЕС и с США по отдельности, рассорив их друг с другом. Мечта давняя, но никогда ранее не высказываемая так открыто. На такую запредельную откровенность главы МИД РФ, должен, вероятно, последовать какой-то ответ.

Можно предположить, что следующим через украинские территориальные воды у мыса Фиолент проследует эсминец США. А, возможно, и не один эсминец, а целая группа кораблей. Таким образом, Россию искупают в том самом сортире, в котором Путин обещал мочить всех подряд. И, что характерно, никакой ядерной войны при этом не начнется. Лавров просто оближется длинным розовым языком, а Захарова споет и спляшет. Именно такого сценария и опасаются в Москве, и затевая вторую провокацию против Evertsen в нейтральных водах, попытались сыграть на опережение. Будет, вероятно, и третья, и четвертая.

Чего добивается этим Москва?

Ей очень нужно, чтобы один из российских имитаторов атаки на Evertsen, или на другой корабль британской группировки был сбит — или хотя бы потерпел крушение при обстоятельствах, когда в потере самолета, и, крайне желательно, еще и гибели пилота можно будет обвинить НАТО. При этом, все непременно должно произойти именно в нейтральных водах, чтобы сначала устроить истерику и поднять шум, под этот шум увести в тень вопрос о Крыме, и поставить взамен него вопрос "о недопущении провокаций" в Черном море. После чего все благополучно заболтать, или, при удаче, даже прийти к какой-то договоренности. Это единственное, что Кремль сегодня может сделать, чтобы помешать повторению визитов кораблей НАТО в территориальные воды Крыма — всякий раз, когда у командования НАТО появится желание взбодрить российского диктатора и напомнить ему, чей в действительности Крым и воды вокруг него.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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