Чехия закрывает все визовые отделы в России 1.07.2021, 13:57

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Также прекращается выдача ранее одобренных виз.

Чехия с 1 июля временно закрывает визовые отделы во всех своих консульствах на территории России (в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге). Об этом дипломатическое представительство заявило 30 июня.

«Регистрация на подачу заявлений на оформление долгосрочных виз/долговременных пребываний/постоянных мест жительства отменяется. Визовые процессы тех, кто подал свои заявления на оформление виз до 30 июня 2021 года включительно, временно прекращаются. Также прекращается выдача ранее одобренных виз», — говорится в заявлении.

Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в России. Когда визовые отделы возобновят работу — неизвестно.

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