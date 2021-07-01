В Германии под кукурузным полем раскопали церковь, которой больше 1000 лет 1.07.2021, 14:13

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Фото: Felix Biermann/Zenger News

Ее построил император Отто Великий.

Археологи обнаружили фундаментные стены большой церкви недалеко от Айслебена в немецкой земле Саксония-Анхальт, отметили археологи, пишет «Новое время».

Церковь была построена Отто I, который известен как Отто Великий. Он был королем Германии с 936 года и императором Священной Римской империи с 962 года до своей смерти в 973 году.

Согласно заявлению группы, исследующей это место, есть свидетельства того, что на этом месте дважды останавливались Отто I и его сын Отто II «Красный», причем первый присутствовал на церемонии открытия церкви.

«Это великолепная, исключительно большая церковь, что доказывает важность этого места в эпоху империи», — заявила команда.

«Это здание имеет длину 98 футов (30 метров) и ширину около 66 футов (20 метров), то есть Отто фактически построил церковь, которая напоминает миниатюрный собор», — сказал менеджер проекта Феликс Бирманн.

Церковь, просуществовавшая около 500 лет, была снесена во время Реформации, раскола Западной церкви на протестантизм и нынешнюю Римско-католическую церковь. Помимо стен фундамента на месте были найдены монеты и изразцовая печь 14−15 веков, а также фрагмент колокола.

Было также найдено кладбище с 70 могилами, а также несколько каменных гробниц 10−15 веков, которые, по словам Бирманна, были «местом захоронения аристократических семей региона».

«Кроме того, были обнаружены ремни, пряжки из бронзы, монеты, ножи и различная утварь. Были раскопаны многочисленные дисковые броши времен Священной Римской империи, сделанные из бронзы, эмалированные и со стеклянными вставками прямоугольной и круглой формы», — сказал Бирманн.

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