«Для российских оккупантов наступает нервная и очень позорная эпоха» Александр Коваленко, sprotyv.info

1.07.2021, 14:24

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Британский эсминец HMS Defender был первым, но не станет последним «гостем» у берегов Крыма.

Вчера Владимир Путин в ходе так называемой «Прямой линии» отвечая на вопросы чат-ботов, не смог обойти стороной и не ответить на заранее заготовленный вопрос про британский эсминец HMS Defender, заявив следующее: «Вы сказали, что мир стоял на пороге мировой войны? Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, Третья мировая не началась бы. Потому что те, кто делает это, знают, что не смогут выйти победителями из этой войны».

То есть, на официальном уровне, президент России оправдал весь комплекс противоправных действий российских оккупационных войск, который был осуществлен на прошлой неделе у берегов оккупированного полуострова Крым. Хотя, чего еще можно было ждать от вечно лгущего, манипулирующего и юлящего человечишки?

Между тем, пока президент России в очередной раз оправдывал нарушение международного права и чуть ли не оправдывал неизбежную в случае столкновения гибель людей с обеих сторон, в Лондоне уже был готов на его слова ответ.

Так, по словам официального представителя премьер-министра Бориса Джонсона — британский военный корабль HMS Defender действовал в соответствии с международным правом, совершая мирный проход через украинские территориальные воды, так как международное сообщество не признает оккупацию полуострова и считает воды вблизи Крыма украинскими.

В свою очередь, спецпредставитель генсека Североатлантического альянса по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай во время своего интервью заявил, что у НАТО вполне однозначная и непоколебимая позиция, когда речь идет о свободе судоходства и о том, что Крым — это Украина, а не Россия. Великобритания же придерживалась важных для региона принципов и России «следует понять, что союзники в НАТО не откажутся от этого вопроса».

Что это значит? Все просто.

Как я и писал буквально на прошлой неделе, в ближайшее время мы сможем видеть еще один пример того, как в рамках международного законодательства, в международно-признанных водах Украины будет совершать очередной мирный проход очередной военный корабль НАТО, вблизи украинского полуострова Крым.

И говорить российские говорящие головы всех уровней могут все, что угодно, а вот хватит ли у них духа что-либо сделать более существенное, чем просто пустить пару очередей вслед скрывающемуся за горизонт эсминцу? Сомневаюсь.

Есть такая мысль, что для российских оккупантов наступает нервная и очень позорная эпоха терпения. Но, терпилам к этому не привыкать.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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