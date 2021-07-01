Между Мьянмой и Зимбабве: Беларусь вошла в топ-10 худших стран для трудящихся 1 1.07.2021, 14:28

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иллюстрационное фото

Рейтинг опубликовала Международная конфедерация профсоюзов.

Международная конфедерация профсоюзов представила Глобальный индекс по правам трудящихся, сообщает vocea.md.

Согласно индексу, в 2021 году в десятку стран с худшим показателем для трудящихся входят Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Колумбия, Египет, Гондурас, Мьянма, Филиппины, Турция и Зимбабве.

Восьмое издание Глобального индекса по правам МКП оценивает 149 стран по степени соблюдения прав трудящихся. Основные выводы включают:

– 87% стран нарушили право на забастовку.

– 79% стран нарушили право на ведение коллективных переговоров.

– 74% стран лишили трудящихся права создавать профсоюзы и вступать в них.

Количество стран, препятствовавших регистрации профсоюзов, увеличилось с 89 в 2020 году до 109 в 2021 году.

Две новые страны вошли в список десяти худших стран для трудящихся (Беларусь и Мьянма).

Число стран, отрицавших или ограничивавших свободу слова, увеличилось с 56 в 2020 году до 64 в 2021 году.

Трудящиеся подвергались насилию в 45 странах.

Трудящиеся не имели доступа к правосудию или имели ограниченный доступ к нему в 65% стран.

Трудящиеся подвергались произвольным арестам и задержаниям в 68 странах.

Профсоюзные активисты были убиты в шести странах: Бразилии, Колумбии, Гватемале, Мьянме, Нигерии и Филиппинах.

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