В Словакии каждую неделю будут проводить лотерею для вакцинированных на €2 миллиона 5 1.07.2021, 14:36

Также будет введен специальный реферальный бонус.

Финансовую компенсацию за вакцинацию против COVID-19 собирается вводить правительство Словакии, заявил вице-премьер и министр финансов Игорь Матович 30 июня на пресс-конференции, сообщает Euractiv.

«Мы должны компенсировать людям то, что они сделают нечто, чего делать не хотят», — прокомментировал Матович.

Компенсация будет предоставляться двумя способами. Первым будет премия за вакцинацию — по сути лотерея. Розыгрыш премии должен проходить каждую неделю с призами на сумму до €2 млн. Участвовать смогут все привитые граждане старше 18 лет.

Вторым способом компенсации должен стать реферальный бонус для тех, кто смог убедить кого-то сделать прививку. Размер бонуса будет зависеть от возраста вакцинированного: €30 за человека моложе 50 лет, €50 — до 60 лет и €90 за людей старше 60 лет. Как пример, Матович привёл внука, который сможет уговорить бабушку получить прививку.

Обе формы компенсации должен 1 июля по ускоренной процедуре одобрить парламент. Окончательное решение об их введении будет принимать правительство.

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