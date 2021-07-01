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Во Вроцлаве прошла акция солидарности с белорусскими героями

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  • 1.07.2021, 14:41
Во Вроцлаве прошла акция солидарности с белорусскими героями

Фотофакт.

Во Вроцлаве белорусская диаспора провела акцию в поддержку всех политзаключенных, сообщают читатели телеграм-канала «Хартия97%»

«Это люди, которые поплатились своей волей ради воли нашей страны. Мы должны поддерживать этих героев и добиваться их освобождения. Это единственный путь, который может вывести в новую Беларусь», – сказали участники акции.

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