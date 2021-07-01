Медики назвали сок, улучшающий работу сердца 1.07.2021, 14:48

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Он естественным образом повышает мышечный кровоток на целых 38%.

Регулярное употребление свекольного сока оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему во время тренировок и увеличивает выносливость. Ученые сообщают, что здоровые мужчины, которые пили свекольный сок в течение 15 дней, имели более низкое кровяное давление и более расширенные сосуды в период отдыха и физической активности, сообщает medicina.ua.

Свекольный сок – естественный источник нитратов. После преобразования в организме данные вещества расширяют кровеносные сосуды и улучшают кровоток. В эксперименте с мужчинами, употреблявшими свекольный сок, ученые увидели, что он облегчает расширение сосудов, а сердце потребляет меньше кислорода во время упражнений. По мнению авторов исследования, свекольный сок может быть рекомендован как пищевая добавка, которая улучшает поступление кислорода в мышцы и снижает нагрузку на сердце при занятиях спортом. В итоге человек может дольше тренироваться до наступления усталости.

Известно, что в состав свеклы входит соль азотной кислоты. Именно этот компонент и улучшает кровоток в скелетной мускулатуре. 70 мл свекольного сока содержат столько же азотной кислоты, сколько ее содержится в 100 г шпината. Попадая в организм, азотная кислота превращается в окись азота, которая расширяет сосуды. Американцы подсчитали, что свекольный сок повышает мышечный кровоток на целых 38%.

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