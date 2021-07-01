На Мозырской ТЭЦ произошла авария 1.07.2021, 14:51

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фото: mazyr.by

Работа станции была полностью остановлена.

Как сообщили tut.by читатели, в 6.10 утра разорвало паропровод котла. Работа станции была полностью остановлена.

Директор предприятия в эфире СТВ подтвердил произошедшее. По его словам, произошла разгерметизация паропровода на котле № 1.

— Водяной пар температурой 550 °C вырвался наружу. К счастью, никто из персонала не пострадал. Возобновить подачу тепла в систему удалось менее чем через час после остановки котлов. На запуск турбины понадобится несколько дней.

ТЭЦ — главный поставщик тепла для Мозырского нефтеперерабатывающего завода. На предприятии заверяют, что ЧП не оказало значительного влияния на технологические процессы, Мозырский НПЗ работает в штатном режиме.

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