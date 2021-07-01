В Литве сняли на видео, как нелегалы из Беларуси штурмуют границу 1.07.2021, 15:03

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Литовским правоохранителям пришлось окружить территорию «вторжения».

Только за 30 июня литовские пограничники задержали 36 иностранцев, которые нелегально пересекли границу Беларуси и Литвы. Часть из них сняли на видео.

В четверг, 1 июля, утром 11 нелегалов были задержаны у деревни Казюконяй (Варенский район). По предварительным данным, документов у них не было.

В Друскининкайском муниципалитете, а также в Варенском, Шальчининкском и Швенченском районах пограничники задержали еще 5 групп нелегальных мигрантов и одного человека, который перешел границу нелегально в одиночку, сообщает delfi.

Часть нелегалов и то, как они бегут через границу сняли на видео. Чтобы их задержать, литовским правоохранителям пришлось окружить территорию и устроить облаву с собаками.

У дороги на КПП Друскининай — Райгардас нарушители были задержаны. Документов у них не было, все попросили убежища в Литве. Трое представились гражданами Камеруна, один — Мали.

В общей сложности в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 672 нелегальных мигранта. Это число более чем в восемь раз больше, чем было во всех 2020-х, сообщили в пограничной службе Литвы. Кстати, со 2 июля патрулировать приграничные районы с Беларусью будут представители ЕС.

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