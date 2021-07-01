Глава представительства ЕС, которого режим выгнал из Минска, обратился к белорусам 1.07.2021, 15:14

3,536

ДИРК ШУБЕЛЬ

ФОТО: tut.by

Белорусы выйдут из испытаний готовыми к построению свободного общества.

Глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель, которому пришлось уехать из Беларуси по требованию хунты, опубликовал послание белорусам:

— Сегодняшняя Беларусь — не совсем та страна, в которую я прибыл 22 месяца назад, но я твердо уверен, что белорусы будут настойчивыми и выйдут из этого кризиса более сильными и готовыми к построению свободного, процветающего, гостеприимного и безопасного общества.

Я с нетерпением жду возможности вернуться в Беларусь, чтобы встретить больше ее стойких и открытых людей, увидеть больше ее исторических и природных достопримечательностей и помочь укрепить тесные связи между ЕС и Беларусью во всех ключевых областях.

В то же время мои мысли остаются с каждым политическим заключенным, с каждым человеком, который столкнулся с несправедливым задержанием или обращением, с их родными, с теми, кто потерял близких в бурном 2020-м году.

Берегите себя, вы все в Беларуси, пока я буду выполнять свою работу из Брюсселя в ближайшее время.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».