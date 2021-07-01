Названы вакцины, которые могут защищать от коронавируса в течение многих лет 4 1.07.2021, 15:31

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Исследование провели иммунологи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Новое исследование показывает, что вакцины Pfizer и Moderna вызывают реакцию иммунной системы, которая может защищать от коронавируса на долгие годы, пишет nv.ua.

Последнее исследование подкрепляет растущие доказательства того, что большинству людей, иммунизированных мРНК- вакцинами, будет не нужна ревакцинация, если вирус и его варианты не мутируют слишком сильно.

«Это хороший знак того, насколько прочен наш иммунитет от этой вакцины», — сказал Али Эллебеди, иммунолог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, который руководил исследованием.

В исследовании, опубликованном в понедельник в журнале Nature, вакцина Johnson & Johnson не рассматривалась, но Эллебеди сказал, что ожидает, что иммунный ответ на эту вакцину будет менее устойчивым, чем у мРНК- вакцин.

В прошлом месяце Эллебеди и его коллеги сообщили, что иммунные клетки, распознающие вирус, сохраняются в костном мозге не менее восьми месяцев после заражения COVID-19. Другая команда обнаружила, что В-клетки памяти продолжают созревать и укрепляться в течение как минимум года после заражения/

Эти данные предполагают, что иммунитет может сохраняться годами, а возможно, и всей жизнью у людей, которые были инфицированы, а затем вакцинированы. Но было неясно, может ли одна вакцинация продемонстрировать такую же силу.

Исследователи объяснили, что после инфекции или вакцинации в лимфатических узлах формируется специализированная структура, называемая зародышевым центром. В этой структуре обучаются В-клетки. После заражения коронавирусом в легких формируется зародышевый центр. Но после вакцинации образование клеток происходит в лимфатических узлах подмышек, в пределах досягаемости исследователей.

Команда Эллебеди обнаружила, что через 15 недель после первой дозы вакцины зародышевый центр все еще был очень активен у всех 14 участников исследования, и что количество клеток памяти, распознающих коронавирус, не уменьшилось.

«Тот факт, что реакции продолжались в течение почти четырех месяцев после вакцинации — это очень и очень хороший знак», — сказал Эллебеди, потому что конечные центры обычно достигают пика через одну-две недели после иммунизации, а затем ослабевают.

«Все всегда сосредоточены на развитии вируса — это показывает, что В-клетки делают то же самое», — сказала Марион Пеппер, иммунолог из Вашингтонского университета в Сиэтле. «И это будет защитой от эволюции вируса, что действительно обнадеживает».

Результаты показывают, что подавляющее большинство вакцинированных людей будут защищены в долгосрочной перспективе — по крайней мере, от существующих вариантов. Эксперты считают, что людям, пережившим COVID-19 и впоследствии иммунизированным, могут никогда не понадобиться ревакцинации. Тем не менее, пожилым людям, людям со слабой иммунной системой и тем, кто принимает лекарства, подавляющие иммунитет, все же могут потребоваться дополнительные дозы.

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