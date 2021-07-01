Новые данные ученых раскрыли еще одну тайну динозавров 1 1.07.2021, 15:55

Авторы собрали информацию по известным останкам ключевых семейств нептичьих динозавров.

Все нептичьи динозавры вымерли в процессе мел-палеогенового вымирания, около 66 миллионов лет назад. Считается, что его запустило падение массивного небесного тела, ударившего в Землю, по территории нынешней Мексики. Однако некоторые данные позволяют считать, что эра динозавров подошла бы к концу и без этой катастрофы: к тому моменту они переживали далеко не лучший период своей эволюционной истории, и метеорит поставил лишь жирную точку в конце, сообщает Naked science.

Состояние динозавров до падения астероида остается спорным: многие ученые считают, что они могли процветать еще долгое время. Впрочем, такую возможность отвергают результаты новой работы французских палеонтологов во главе с Фабьеном Кондамином (Fabien Condamine), которая представлена в журнале Nature Communications. Сопоставив данные более чем о 1600 останках древних рептилий, ученые обнаружили, что те начали проигрывать гонку за выживание задолго до падения астероида.

Авторы собрали информацию по известным останкам ключевых семейств нептичьих динозавров, датированным возрастом от 66 миллионов до 150 миллионов лет. Были рассмотрены представители анкилозавридов, гадрозавридов, цератопсидов, дромеозавридов, троодонтидов и тираннозавридов, некогда распространенных по всему миру. Ученые проследили, как менялось их разнообразие вплоть до вымирания, какими темпами появлялись новые виды и исчезали старые.

Работа показала, что долгое время оба процесса продолжались сбалансированно, без резких изменений в скорости. Однако около 76 миллионов лет назад — примерно за 10 миллионов лет до падения астероида — темпы вымирания видов начали резко увеличиваться, а формирование новых замедлилось во всех рассмотренных семействах. Это указывает на то, что динозавры перестали успевать за темпами изменений среды, а более адаптированные виды появлялись недостаточно быстро, чтобы заменить те, которым не удалось адаптироваться.

Авторы связывают эти процессы с появлением группы гадрозавров — одних из самых совершенных нептичьих динозавров, которые стали повсеместно вытеснять растительноядных конкурентов. Это могло запустить целые «цепочки вымираний», сказавшись на состоянии охотившихся на них хищников и дестабилизировав целые экосистемы. Не менее важным фактором могло оказаться глобальное похолодание, первые признаки которого проявились еще около 100 миллионов лет назад. По мнению ученых, эти причины могли запустить процесс вымирания задолго до того, как в Землю ударил метеорит.

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