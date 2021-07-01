Профсоюзный активист: На «Нафтане» люди в большинстве думают о смене власти 1.07.2021, 16:07

Фото: euroradio.fm

Люди понимают, что это приведет к изменениям на предприятии.

Об этом сайту praca-by.info сообщил заместитель председателя Новополоцкой городской организации профсоюза РЭП Евгений Парчинский.

Напомним, с 3-го июня США возобновили экономические санкции против девяти белорусских государственных предприятий, в том числе «Белорусского нефтяного торгового дома», «Белнефтехима» и «Нафтана». 24-го июня были опубликованы санкции Евросоюза. Они предусматривают запрет на импорт и транспортировку нефтепродуктов, включая бензин и дизельное топливо, если они произведены в Беларуси или экспортируются из страны.

«Проблемы, связанные с введением санкций, обсуждаются на предприятии. Люди в большинстве своем хотят, чтобы скорее сменилась власть, и тогда санкции будут отменены», – сказал Парчинский.

На «Нафтане» по сравнению с прошлым годом уменьшился запас сырья. После введения санкций ситуация только ухудшится, предполагает он. Так, будут проблемы не только с поставками сырья, но и экспортом готовой продукции.

Профсоюзный активист не исключает, что введение экономические санкции приведут к сокращению приличной по белорусским меркам заработной платы на предприятиях. Не исключены и сокращения самих рабочих.

Новополоцкая городская организация была создана в аперле 2021 гола. Сейчас в нее входят 22 человека. «Пока решаются организованные вопросы. Итоги подводить рано, люди в отпусках. В планах организовать обучение, так как пришли новые люди, которые ранее не занимались профсоюзным движением», – сообщил Парчинский.

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