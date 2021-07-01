Украина приняла закон о коренных народах

Украина приняла закон о коренных народах7
- 1.07.2021, 17:17
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Документ поддержало 325 депутата.
Верховная Рада приняла за основу и в целом закон №5506 «О коренных народах Украины». Документ за основу поддержал 331 депутат, в целом - 325, сообщает zn.ua.
Фракции в целом голосовали так:
«Слуга народа» - 226 «за»
ОПЗЖ - 0 «за»
«Европейская солидарность» - 25 «за»
«Батькивщина» - 19 «за»
«Голос» - 15 «за»
«За майбутнє» - 18 «за»
«Довіра» - 13 «за»
внефракционные - 9 «за»
«Принятие проекта акта позволит коренным народам Украины в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины. Кроме того, реализация положений проекта акта будет способствовать обеспечению права коренных народов Украины на самоопределение, самостоятельное определение своего политического статуса, свободное осуществление своего экономического, социального и культурного развития способами, которые не противоречат Конституции и законам Украины», - говорится в пояснительной записке.
Законопроект определяет, что коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.
Согласно документу, коренными народами Украины являются:
крымские татары;
караимы;
крымчаки.
Документ предоставляет коренным народам и их представителям коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами, изложенными в:
Уставе Организации Объединенных Наций;
Всеобщей декларации прав человека;
Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов и в международных договорах;
Конституции и законах Украины.
Документ определяет гарантии коренных народов Украины по правовой защите от любых действий, направленных на:
лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей;
выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме;
принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме;
поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.
Среди основополагающих прав коренных народов документ гарантирует им культурные, образовательные, языковые и информационные права, а также право на устойчивое развитие.
Документ также предусматривает определение правового статуса представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, а также вопросы международного представительства коренных народов Украины.
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о коренных народах в мае. Тогда он выразил уверенность в том, что народные депутаты в сжатые сроки рассмотрят документ и закрепят статус коренных народов, в частности крымских татар.