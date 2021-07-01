Украина приняла закон о коренных народах 7 1.07.2021, 17:17

3,456

Документ поддержало 325 депутата.

Верховная Рада приняла за основу и в целом закон №5506 «О коренных народах Украины». Документ за основу поддержал 331 депутат, в целом - 325, сообщает zn.ua.

Фракции в целом голосовали так:

«Слуга народа» - 226 «за»

ОПЗЖ - 0 «за»

«Европейская солидарность» - 25 «за»

«Батькивщина» - 19 «за»

«Голос» - 15 «за»

«За майбутнє» - 18 «за»

«Довіра» - 13 «за»

внефракционные - 9 «за»

«Принятие проекта акта позволит коренным народам Украины в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины. Кроме того, реализация положений проекта акта будет способствовать обеспечению права коренных народов Украины на самоопределение, самостоятельное определение своего политического статуса, свободное осуществление своего экономического, социального и культурного развития способами, которые не противоречат Конституции и законам Украины», - говорится в пояснительной записке.

Законопроект определяет, что коренной народ Украины - это автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Согласно документу, коренными народами Украины являются:

крымские татары;

караимы;

крымчаки.

Документ предоставляет коренным народам и их представителям коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами, изложенными в:

Уставе Организации Объединенных Наций;

Всеобщей декларации прав человека;

Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов и в международных договорах;

Конституции и законах Украины.

Документ определяет гарантии коренных народов Украины по правовой защите от любых действий, направленных на:

лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей;

выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме;

принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме;

поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.

Среди основополагающих прав коренных народов документ гарантирует им культурные, образовательные, языковые и информационные права, а также право на устойчивое развитие.

Документ также предусматривает определение правового статуса представительных органов коренных народов Украины, их ресурсного обеспечения, а также вопросы международного представительства коренных народов Украины.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о коренных народах в мае. Тогда он выразил уверенность в том, что народные депутаты в сжатые сроки рассмотрят документ и закрепят статус коренных народов, в частности крымских татар.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».