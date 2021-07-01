Ученые замедлили созревание винограда, чтобы улучшить качество вина 1 1.07.2021, 17:25

Это увеличило число соединений внутри ягод.

Когда виноград созревает и становится темно-красным, в нем накапливаются сахара и ароматические соединения. Но если ягоды быстро созревают из-за жары или нехватки воды, получается некачественное вино. В нем больше спирта, а еще тусклый цвет и привкус вареных фруктов, пишет сайт naked-science.ru.

Чтобы справиться с негативными последствиями, ученые тестировали различные способы выращивания растений. Предыдущие работы показали, что падение урожая на лозах может ускорить созревание винограда, в то время как более интенсивное орошение в конце вегетационного периода задерживает процесс.

Теперь команда исследований из США проверила влияние этих методов на химические компоненты, от которых зависит качество вина. Подробности работы опубликованы в журнале ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Исследователи выращивали виноград сорта каберне-совиньон на коммерческом винограднике в долине Сан-Хоакин в Калифорнии. Затем они либо удаляли часть гроздей на лозах, либо активнее поливали растения в течение более позднего вегетационного периода. Порой они делали и то, и другое либо ничего вообще.

В течение всего периода созревания исследователи собирали ягоды для анализа. Результаты показали, что виноград на лозах с небольшим количеством гроздей созревает быстрее — и в нем больше сахара. При этом, если ученые поливали такие лозы реже остальных, скорость накопления сахара в ягодах резко сокращалась.

Кроме того, исследователи выяснили, что медленное созревание винограда снижает содержание шестиуглеродных альдегидов и спиртов и 2-изобутил-3-метоксипиразина, связанных с травяными нотами вина, а также повышает содержание норизопреноидов и терпенов, отвечающих за приятные цветочные и фруктовые ноты. То есть более долгое выращивание плодов улучшает качество сырья для виноделия.

Наконец авторы работы отметили, что адаптационные стратегии нужно исследовать в течение нескольких лет, прежде чем внедрять их в уже существующую практику.

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