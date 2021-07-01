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Минские партизаны вышли на акцию в память Витольда Ашурка

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  • 1.07.2021, 17:34
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Минские партизаны вышли на акцию в память Витольда Ашурка
Витольд Ашурок
Фото: «Белсат»

Видеофакт.

Telegram-канал «Выборы видишь?» опубликовал видео акции солидарности в столичном микрорайоне Чкаловский.

Партизаны почтили память погибшего в тюрьме Витольда Ашурка.

Напомним, 21 мая стало известно, что в шкловской колонии умер политзаключенный из Березовки Витольд Ашурок. Ему было 50 лет. В качестве предварительной причина смерти была названа остановка сердца.

Жена умершего сообщила, что раньше никаких проблем с сердцем у него не было.

Последнее письмо ей от него пришло 30 апреля, хотя раньше письма приходили каждые 10 дней.

Больше никакой информации о причинах и обстоятельствах смерти у нее нет. В Следственном комитете на звонки по номерам, которые ей дали, не отвечают.

Белорусы проводят акции памяти и солидарности с умершим героем. Также требуют привлечь белорусские власти к ответственности за смерть активиста.

Активист был задержан 19 сентября 2020 года. Судья Лидского районного суда Максим Филатов объявил заседания закрытыми. Приговор — 5 лет колонии общего режима, которые Витольд отбывал в шкловской ИК №17.

«Я никого не убил, никого не обманул, ничего не украл. Я делал так, как требует моя совесть», — вспоминал слова Витольда Сергей Пантус.

Именно из письма Витольда Ашурка СМИ стало известно, что в шкловской колонии на одежду осужденных по протестным статьям пришивают желтые бирки.

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