Российский актер Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с коронавирусом 3 1.07.2021, 17:41

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Его легкие поражены на 87 процентов.

Основатель российской рок-группы «Звуки Му», актер Петр Мамонов помещен в реанимацию госпиталя в московской Коммунарке с коронавирусом нового типа. Об этом «Интерфаксу» сообщила его жена Ольга.

Он был госпитализирован пять дней назад, — рассказала она РБК. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Его легкие поражены на 87 процентов.

В августе 2019 года Мамонов попал в реанимацию с инфарктом. Тогда ему провели две операции на сердце.

70-летний Мамонов в 80-х годах стал известен как рок-музыкант, в 1988 году в дебютировал в фильме Рашида Нугманова «Игла» с Виктором Цоем в главной роли. Играет в спектаклях и кино, в 2006 году получил приз премии «Ника» за лучшую мужскую роль в фильме «Остров».

В марте его жена рассказала прессе, что министерство культуры отказалось присвоить актеру звание народного артиста. В июне министр культуры Ольга Любимова написала в фейсбуке, что министерство ждет от актера подачи документов, чтобы представить его к награде.

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