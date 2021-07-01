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В пятницу в Беларуси ожидается до +28 градусов

  • 1.07.2021, 18:11
В пятницу в Беларуси ожидается до +28 градусов

Возможные грозы и ливни.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 2 июля из-за гроз и ливней, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, прогремят грозы. По южной половине ночью местами, днем во многих районах ожидаются сильные ливни. В дневные часы в отдельных районах прогнозируется град. Ветер будет переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, местами шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 13-19. Днем будет 22-28 градусов тепла.

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