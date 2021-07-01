В больницах Беларуси появится новая должность 1.07.2021, 18:41

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Минздрав ввел новую номенклатуру должностей.

Минздрав ввёл новую номенклатуру должностей, сообщает сайт министерства. Среди прочего, на это обращает внимание "Комсомольская правда", список должностей подкорректировали в соответствии с принципами гендерного равенства. То есть, теперь мужчины в трудовых книжках не будут числиться как "медсестра", "главная медсестра" и "акушерка". Официально появятся должности "медбрата", старшего медбрата" и "акушера".

"Проведена корректировка и оптимизация должностей медицинских и фармацевтических работников с учетом потребности практического здравоохранения, современного состояния и перспектив развития здравоохранения и медобразования, внедрения новых форм и методов оказания медпомощи", — объясняет нововведения Минздрав.

Соответственно, новые должности появятся и для врачей-специалистов. Поскольку многие заболевания у детей и взрослых прохотят по-разному и требуют разных подходов в лечении, теперь в стране появятся детские неврологи, кардиоревматологи, психиатры, эндокринологи, онкологи-гематологи и другие.

А некоторые должности, наоборот, будут скомбинированы. Например, появятся аллергологи-иммунологи, оториноларингологи-фониатры и т.д.

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