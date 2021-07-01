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Стало известно, сколько россиян находятся в тюрьмах Беларуси

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  • 1.07.2021, 19:05
  • 3,162
Стало известно, сколько россиян находятся в тюрьмах Беларуси

Кремль «своих не бросает»?

Министерство иностранных дел России озвучило количество соотечественников, в настоящее время находящихся в Беларуси под стражей, передает kp.by.

Цифры такие: общее количество находящихся под стражей россиян – 785 человек.

Из них 94 человека находятся в статусе подозреваемых, 163 – в статусе обвиняемых, а 528 граждан России отбывают наказание.

Об этом сегодня, 1 июля, во время брифинга проинформировал журналистов официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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