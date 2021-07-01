Стало известно, сколько россиян находятся в тюрьмах Беларуси

Стало известно, сколько россиян находятся в тюрьмах Беларуси4
- 1.07.2021, 19:05
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Кремль «своих не бросает»?
Министерство иностранных дел России озвучило количество соотечественников, в настоящее время находящихся в Беларуси под стражей, передает kp.by.
Цифры такие: общее количество находящихся под стражей россиян – 785 человек.
Из них 94 человека находятся в статусе подозреваемых, 163 – в статусе обвиняемых, а 528 граждан России отбывают наказание.
Об этом сегодня, 1 июля, во время брифинга проинформировал журналистов официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.