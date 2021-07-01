Владимир Зеленский: Олигархи — это прошлое 5 1.07.2021, 19:26

1,394

Президент Украины поблагодарил Раду за поддержку законопроекта о деолигархизации.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за поддержку законопроекта № 5599 об олигархах.

«Олигархи — это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех», — написал Зеленский в своем Twitter.

Согласно законопроекту, олигархом считается физическое лицо, которое отвечает как минимум трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на СМИ;

является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, в день вступления закона в силу является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с законом Украины О защите экономической конкуренции и в течение года подряд поддерживает или усиливает это положение;

подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно является) превышает 1 млн прожиточных минимумов (в 2021 году — 2,27 млрд грн).

Дякую @verkhovna_rada за підтримку за основу мого законопроекту #5599 про деолігархізацію. Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2021

Решение о признании лица олигархом будет принимать Совет национальной безопасности и обороны Украины. СНБО также будет вести реестр олигархов. Им запретят делать взносы для поддержки политических партий и покупать объекты большой приватизации.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».