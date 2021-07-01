Литовские пограничники изъяли белорусские сигареты почти на 50 тысяч евро 7 1.07.2021, 20:10

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Соседи Беларуси продолжают борьбу с контрабандой Таракана.

В районе города Пасвалис литовские пограничники задержали местного жителя, перевозившего на авто полторы тысячи пачек контрабандных сигарет, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

В тот же день сотрудники Службы, проводившие обыск в Паневежисе, обнаружили еще почти 6 пачек сигарет.

Пограничники остановили у деревни Нечёняй Пасвальского района Toyota Avensis с литовскими регистрационными номерами. За рулем находился 56-летний житель Пасвальского района. В багажнике и салоне авто обнаружили 8,5 тысячи пачек сигарет NZ Gold и Minsk Capital с белорусскими акцизными марками.

В тот же день сотрудники Службы провели обыск в гараже в Паневежисе, где обнаружили 5,8 тысячи пачек сигарет.

Всего пограничники изъяли 14,3 тысячи пачек белорусских сигарет. Стоимость груза с учетом налогов, подлежащих уплате в Литве, составляет почти 50 тысяч евро.

Начато досудебное расследование. Преступление карается штрафом или лишением свободы на срок до восьми лет.

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