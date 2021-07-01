Режим предлагает ограничения по торговле из-за которых могут вырасти цены 5 1.07.2021, 20:15

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Что предлагают изменить лукашисты.

Чиновники продолжают в «ручном» режиме сдерживать рост цен на многие товары. Так, до 23 сентября продлили госрегулирование на социально значимые позиции. Тем временем МАРТ предлагает ввести еще одно новшество по потребительскому рынку — ограничить или запретить бонусы, которые поставщики предоставляют торговым сетям за то, что они берут у них для продажи продовольственные товары. Прогнозы по возможным последствиям от таких изменений неоднозначные даже у самих чиновников. С одной стороны, это должно положительно сказаться на финансовой деятельности отечественных производителей. С другой стороны, как отмечают чиновники, это может повлечь снижение доходов торговли, а вызвать рост розничных цен на другие товары и способствовать развитию «теневых» расчетов, передает tut.by.

Что предлагают изменить чиновники

МАРТ разместило на общественное обсуждение проект указа «О мерах по совершенствованию государственного регулирования потребительского рынка».

Чиновники предлагают ограничить размер бонусов, которое торговые сети получают от поставщиков за то, что именно у них берут на продажу продовольственные товары. Речь в том числе про вознаграждение на продвижение товаров. Власти считают, что это негативно сказывается на доходности отечественных производителей и приводит к улучшению их финансового состояния. По всей видимости, что не все из них могут или хотят предлагать бонусы торговым сетям.

МАРТ предлагает ограничить такое вознаграждение 5 процентами от приобретенных товаров. При этом по некоторым позициям ведомство и вовсе предлагает отказаться от подобных бонусов. В их число попали:

алкоголь, на который чиновники устанавливают предельные минимальные отпускные цены;

социально значимые товары;

продовольственные товары, которые изготавливают с использованием объекта интеллектуальной собственности по заказу торговой сети;

продовольственные товары, которые поставили в торговую сеть специально под распродажу, а также под «мероприятия, направленные на стимулирование продажи товаров, за счет снижения поставщиком продовольственных цен».

За нарушение этих требований хотят ввести административную ответственность. «Предоставить право составлять протоколы об указанных административных правонарушениях уполномоченным должностным лицам органов Комитета государственного контроля, МАРТ и его территориальных органов, городских и областных исполнительных комитетов, администраций районов в городах, а рассматривать дела о таких правонарушениях экономическим судам области (города Минска)», — говорится в проекте указа.

Какие результаты ожидают от возможных изменений

Как утверждается, законопроект подготовили для поддержки отечественных производителей и «создания условий для обеспечения национальной продовольственной безопасности».

Однако другие возможные последствия от изменений могут быть не такими позитивными.

«С введением запрета на выплату вознаграждений в отношении предусмотренных в проекте указа продовольственных товаров торговые сети буду принимать меры для того, чтобы сохранить объем выручки на прежнем уровне и обеспечить положительный уровень рентабельности, в том числе повышать розничные цены на другие товары, — уточняется в комментарии к проекту указа. — Кроме того, реализация указанных норм может способствовать развитию „теневых“ денежных и товарных расчетов, и, как следствие, никак не повлияет на интересы производителей и конечного потребителя».

Напомним, за 5 месяцев этого года товары и платные услуги в Беларуси подорожали на 5,2%. Это антирекорд за последние 5 лет. Среди лидеров по росту цен в январе-мае оказались овощи, растительное масло, соль, пиломатериалы, лекарства, ЖКУ. Хлеб и хлебобулочные изделия за это время стали дороже на 2,6%.

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