Латвия и Литва договорились не покупать электроэнергию у Беларуси 6 1.07.2021, 20:40

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Для выполнения этого обязательства Латвия усовершенствовала свою правовую базу.

Латвия и Литва не будут покупать электроэнергию у Беларуси. Страны пригласят экспертов, чтобы обеспечить полную уверенность в том, что электричество из соседней страны не поступает в государства Балтии.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Латвии.

В пресс-релизе отмечается, что сегодня, 1 июля, министр экономики Латвии Янис Витенбергс и министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис провели встречу. В ходе беседы они подтвердили единую позицию двух стран не покупать электричество у Беларуси.

"Министры согласились с тем, что обе страны взяли на себя четкое обязательство не покупать электроэнергию у Беларуси, и согласились с тем, что любая атомная электростанция, в том числе Островецкая атомная электростанция (АЭС), должна соответствовать всем стандартам безопасности", - говорится в сообщении.

Для выполнения этого обязательства Латвия усовершенствовала свою правовую базу, которая предусматривает порядок отслеживания коммерческих потоков электроэнергии, чтобы не допустить попадания белорусского электричества на рынок Балтийских стран. Для этого будут приглашены операторы национальных систем и эксперты.

В ходе встречи также обсуждались вопросы торговли электроэнергией с третьими странами и то, как это влияет на энергетическую безопасность и ход развития проекта синхронизации.

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