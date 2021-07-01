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Безос пригласил полететь с ним в космос 82-летнюю летчицу

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  • 1.07.2021, 21:03
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Безос пригласил полететь с ним в космос 82-летнюю летчицу

Они отправятся в космос 20 июля.

Основатель американской компании Amazon Джефф Безос возьмет с собой в космос 82-летнюю Уолли Фанк. Об этом говорится на сайте компании Безоса Blue Origin 1 июля.

Фанк проходила подготовку к полету в космос в 1960-х в рамках миссии Mercury 13 по созданию команды женщин-пилотов. Тогда NASA отказалось от этой идеи. Космическую программу остановили, а Фанк так и не полетела в космос. После этого она работала инспектором по авиабезопасности и занималась расследованием авиакатастроф.

"82-летняя летчица теперь будет частью первого экипажа на корабле New Shepard и самым пожилым человеком, который когда-либо летал в космос", – говорится в сообщении.

"Никто не ждал дольше. Пришло время. Добро пожаловать в команду, Уолли. Мы рады, что вы полетите с нами 20 июля в качестве нашего почетного гостя", – написал миллиардер в Instagram.

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