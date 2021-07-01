Работников из стран ЕАЭС обязали сдавать отпечатки пальцев в РФ 4 1.07.2021, 21:26

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Будет ли законопроект касаться белорусов?

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий работников из безвизовых с Россией стран сдавать отпечатки пальцев и справки об отсутствии опасных заболеваний при въезде в страну больше чем на три месяца. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В первую очередь речь идет о гражданах стран Евразийского экономического союза, передает svoboda.org.

Законопроект так же ограничивает срок пребывания в стране для работников из союза сроком их трудового договора. В случае заключения бессрочного договора срок пребывания ограничивается одним годом, с возможностью продления.

В пояснительной записке к законопроекту при его внесении в парламент говорилось, что документ подготовлен для обеспечения национальной безопасности. Контроль за здоровьем граждан ЕАЭС на территории России в документе был назван "фрагментарным". При этом по состоянию на 1 марта 2020 года в России находились около 2,5 миллиона граждан этих стран, утверждают авторы законопроекта.

Законопроект не будет касаться белорусских граждан и распространяется в основном на граждан Армении, Казахстана и Кыргызстана.

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