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Мощное выступление студентки БГУ на вручении дипломов напугало Синепалого

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  • 1.07.2021, 21:34
  • 10,304
Мощное выступление студентки БГУ на вручении дипломов напугало Синепалого

В общежитие к Екатерине Винниковой пришли с обыском.

Студентка 4-го курса юрфака Екатерина Винникова задержана. Как сообщает Telegram-канал «Law Verum», утром в общежитии был обыск, изъяли ноутбук. Екатерину несколько часов допрашивали в РУВД Ленинского района, а потом она позвонила и сказала, что задержана. В здание РУВД она заходила с адвокатом, но его не пустили. Сейчас Екатерина ждет адвоката для подписания протокола.

29 июня Екатерина в речи на вручении дипломов упомянула адвокатов Максима Знака и Илью Салея, против которых возбуждены уголовные дела, и уволенных преподавателей юрфака БГУ.

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