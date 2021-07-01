Ученые установили, что можно узнать о человеке по его голосу 1 1.07.2021, 22:06

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Значение голоса даже больше, чем наш внешний вид.

Трудно переоценить роль, которую играет для человека его голос. Возможно, его значение даже больше, чем наш внешний вид. Приятный голос может поспособствовать успеху и в карьере, и на поприще любви. Зачастую даже не от того, что именно мы говорим, а от звучания нашего голоса зависит, вызовем ли мы симпатию со стороны окружающих, расположим ли к себе новых знакомых или нет. Иные голоса раздражают, другие - вызывают определенные ассоциации или воспоминания. Или - просто ласкают слух, пишет DW.

А еще голос может поведать о характере его обладателя. Это выяснилось в результате исследования, проведенного международной исследовательской группой под руководством Геттингенского университета. В его рамках ученые-психологи проанализировали голоса более 2000 человек и расспросили респондентов об их личностных качествах. Это первое в мире изыскание, где применялась объективная цифровая мера высоты звука, который может производить человеческий голос. Итоги эксперимента впечатляют.

Параметры голоса и черты характера

С одной стороны, психологи не смогли установить прямую связь между параметрами голоса и такими личностными качествами человека, как общительность, психическая неустойчивость, обязательность или открытость. Зато они обнаружили, что женщины и мужчины, обладающие более низким голосом, как правило, склонны к доминантности и экстраверсии, а также отличаются социально-сексуальной ориентацией, то есть чаще проявляют повышенный интерес к случайному сексу вне отношений и с разными партнерами. А вот для людей с высоким голосом характерно то, что они по большей части интроверты и отличаются повышенной раздражительностью.

Эксперимент проходил так: его участникам было предложено прочесть вслух одинаковые тексты. Во время чтения велась аудиозапись. Респонденты также заполнили опросники, анализ которых позволил ученым сделать выводы об особенностях их сексуального поведения и о том, насколько они доминантны, экстравертивны, доброжелательны, добросовестны, эмоциональны, открыты опыту. После этого по аудиозаписям вычислялась высота голоса и определялась степень ее соотношения с личностными чертами, выявленными при изучении опросников.

Измерение высоты предварительно записанного звука голоса участвовавших в эксперименте женщин и мужчин осуществлялось с помощью специальной компьютерной программы. Это первое в мире исследование, где применялась объективная цифровая мера высоты звука, который может производить человеческий голос, а не использовались в чистом виде такие субъективные оценки, как "высокий" или "низкий".

По словам ведущего автора проведенного исследования Юлии Штерн (Julia Stern) из Геттингенского университета, результаты этого эксперимента подтверждают широко распространенное предположение о том, что голос - по крайней мере, частично - рассказывает о характере человека.

"Даже когда мы слышим только лишь голос - например, по телефону, - мы достаточно быстро понимаем, с кем разговариваем: с мужчиной, женщиной, ребенком или пожилым человеком. По голосу мы можем определить, проявляет ли человек интерес, дружелюбен ли он, одолевает ли его печаль или он нервничает. Мы даже начинаем строить предположения по поводу того, в какой степени можно ему доверять и насколько он доминантен", - цитирует исследовательницу сайт Геттингенского университета.

Тестостерон и социально-культурные факторы

Результаты, аналогичные итогам изыскания международной группы ученых под руководством Геттингенского университета, дало и исследование с участием 254 гетеросексуальных студентов в возрасте от 18 до 26 лет, проведенное учеными Юго-западного университета в китайском Чунцине. Оно тоже доказало наличие у мужчин с более низким голосом таких черт характера, как несерьезное отношение к верности своей второй половинке и склонность к частым изменам.

Мужчина и женщина в ресторане

Согласно предположению китайских исследователей, такое сексуальное поведение связано с наличием в организме высокого уровня полового гормона тестостерона, стимулирующего влечение к сексу. У мальчиков в период полового созревания тестостерон также вызывает рост гортани и голосовых связок, в результате чего голос становится более низким.

Точного объяснения тому, почему низким голосом обладают и некоторые женщины, пока нет. Но, согласно итогам исследования, таковые тоже экстравертны, склонны к проявлению доминантности и не слишком разборчивы в сексуальных связях. К слову, изыскание, проведенное в 2017 году клиникой Лейпцигского университета, показало: за последние два десятилетия голоса немецких женщин стали более низкими - без каких-либо изменений в гортани и голосовых связках.

И это говорит о том, что такие социальные и культурные факторы, как, например, растущая эмансипация женщин, тоже могут тут играть определенную роль и оказывать влияние на характер. Однако для того, чтобы уточнить эти взаимосвязи, необходимы дальнейшие исследования.

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