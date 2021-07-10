Популярный препарат от коронавируса оказался бесполезным 4 10.07.2021, 8:12

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Фото: Getty Images

Специалисты Европейского общества клинической микробиологии призвали медиков всех стран отказаться от него.

Популярный препарат от коронавируса — азитромицин — оказался бесполезным в борьбе за улучшение состояния пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Европейского общества клинической микробиологии (ECCMID) (перевод — lenta.ru).

Как выяснили ученые, употребление азитромицина больными не снижало их риск попадания в реанимацию или гибели от коронавирусной инфекции. Специалисты призвали медиков всех стран мира в ближайшее время отказаться от использования этого препарата, что снизит риск того, что бактерии начнут приобретать стойкость к его действию.

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