закрыть
10 июля 2021, суббота, 10:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Популярный препарат от коронавируса оказался бесполезным

4
  • 10.07.2021, 8:12
  • 10,490
Популярный препарат от коронавируса оказался бесполезным
Фото: Getty Images

Специалисты Европейского общества клинической микробиологии призвали медиков всех стран отказаться от него.

Популярный препарат от коронавируса — азитромицин — оказался бесполезным в борьбе за улучшение состояния пациентов с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Европейского общества клинической микробиологии (ECCMID) (перевод — lenta.ru).

Как выяснили ученые, употребление азитромицина больными не снижало их риск попадания в реанимацию или гибели от коронавирусной инфекции. Специалисты призвали медиков всех стран мира в ближайшее время отказаться от использования этого препарата, что снизит риск того, что бактерии начнут приобретать стойкость к его действию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочий, выключай рубильник!
Рабочий, выключай рубильник! Артем Черников
Лайфхак для отпускника
Лайфхак для отпускника Ирина Халип
Белорус, отдохни!
Белорус, отдохни! Наталья Радина
Совет БОР: Забастовка — единственный выход
Совет БОР: Забастовка — единственный выход