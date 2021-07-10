«Мы те люди, которые поставили диктатуру на грань полного краха» 6 10.07.2021, 8:40

3,492

Пора вспомнить, как чувствовать себя хозяевами в своей стране.

ТГ-канал «МенскРазам» опубликовал эмоциональный пост о ситуации в Беларуси:

— Народ, это мы те люди, которые поставили диктатуру на грань полного краха. Это были МЫ! И мы можем быть такими!

Скоро август. Вот уже почти год, как я, как и многие другие, проснулась от долгого сна.

Да, как и большинство людей, я раньше не интересовалась политикой от слова "совсем".

А зачем? Для этого есть специалисты и профессионалы. Наше дело малое — пошел, проголосовал, ушел. Гражданский долг.

Но все изменилось в 2020. Именно тот самый гражданский долг заставил меня политизироваться, потому что они украли мой голос, голоса миллионов таких же, как я.

Помните, как мы интересовались друг у друга, за кого проголосовали? Помните это чувство, когда из всех ответов складывалась картинка, что в этот раз все против Лукашенко. Все согласились, что только народный кандидат поможет проведению честных выборов с нашими кандидатами! Я очень запомнила это чувство, что наконец-то мы все вместе, потому что в это время я поверила в себя, свой голос и нашу победу! Вспомните то чувство, когда не нужно было ждать призывов! Мы выходили на улицу и знали, что все наши знакомые тоже там!

Многие тогда еще сомневались, мол, ничего не получится, и сейчас ехидно говорят «ну вот, видите, ничего не поменялось!». На самом деле поменялось. Все уже по-другому, и режим бьется в предсмертных конвульсиях. Но увы, даже в конвульсиях он умудряется утаскивать за собой смелых и прекрасных людей!

Пора добить эту гниющую тушу системы, пока она не отравила всех нас! Пора вспомнить, каково чувствовать себя хозяевами в своей стране!

Беларусы, мы готовы окончательно открыть глаза, чтобы увидеть свет? Или снова уснем на долгие годы, забыв о погибших героях, забыв о тысячах заключенных, что с надеждой смотрят на клетчатое небо...

Время пришло.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».