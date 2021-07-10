В Беларуси могут запретить все валютные операции: что известно 9 10.07.2021, 9:07

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Валютные резервы Таракана упали до критического уровня.

С 9 июля в Беларуси вступил в силу указ Лукашенко, позволяющий устанавливать в стране «драконовские» ограничения на валютные операции на срок не более одного года, пишет ridus.ru.

Согласно документу, в случае «угрозы экономической безопасности» Нацбанк получает право вводить полный запрет на покупку иностранной валюты.

Белорусскому ЦБ также предоставлено право устанавливать предельные объемы, количество и сроки валютно-обменных операций, а также требовать получения разрешения на проведение таких сделок.

Кроме того, указ от 20 апреля позволяет де-факто конфисковать иностранную валюту со счетов юридических лиц и принудительно конвертировать ее в белорусские рубли. Для этого регулятор наделяется полномочиями вводить требования об обязательной продаже валюты.

Нацбанк также сможет ограничивать открытие и ведение счетов в иностранных банках для резидентов республики.

Эксперты полагают, что готовиться к валютному кризису белорусские власти вынуждают санкции, отрезавшие страну от европейских рынков капитала и ключевых источников валютных доходов.

В частности, правительству страны и госбанкам запрещено привлекать финансирование в ЕС на срок больше 90 дней, а также запрещена покупка в Беларусивсей таможенной номенклатуры нефтепродуктов — от бензина и дизеля до кокса, битума и вазелина.

Напомним, что золотовалютные резервы страны упали до критического уровня. С января 2020 года они сократились на 25%, до 6,9 млрд долларов.

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