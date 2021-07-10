«Из отпусков планирует не вернуться значительная часть белорусской бюрократии» 5 10.07.2021, 9:12

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Назревает много интересного.

Олимпийцам 9 июля было сказано: «Хочу сразу настроить вас на то, что ваши спортивные достижения - это не только личный триумф. Сегодня они сродни победам с другим привкусом, вплоть до политики», пишет телеграм-канал «Люстэрка ўлады».

В общем инфосфера, спорт, учебники, «Славянский базар», урожай, молитва - все это явно объявлено сферами, где надо достичь «победы».

Обстановка репрессивного и «мобилизационного» психоза становится настолько безумной, что из отпусков планирует не вернуться значительная часть республиканской и региональной бюрократии. Внимательно следим за кадровыми перемещениями на среднем и ближе к высшему уровнями. Там назревает много интересного.

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