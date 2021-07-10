Медики выяснили, как один укол вакцины защищает от дельта-варианта коронавируса 4 10.07.2021, 9:48

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Исследователи из Великобритании провели лабораторные эксперименты.

Хотя вакцины хорошо работают против варианта коронавируса Delta, уровень защиты, который они обеспечивают, во многом зависит от того, прошли ли вы курс вакцинации, пишет nv.ua.

В исследовании ученых из Великобритании было обнаружено, что одна доза вакцин Pfizer или AstraZeneca (обе вакцины требуют двух прививок) либо слабы, либо совсем не эффективны против штамма Delta.

Исследователи провели лабораторные эксперименты с образцами крови людей, получивших одну из этих инъекций. После однократной дозы всего в 10 процентах этих образцов выработались антитела, которые нейтрализовали вариант Дельта — признак того, что эти люди будут защищены от симптоматической инфекции. Однако после двух доз в 95 процентах образцов были обнаружены нейтрализующие антитела против Delta.

Исследователи пришли к выводу, что вариант Дельта «частично, но значительно ускользает» от иммунной защиты от вакцин.

Хотя результаты подобных лабораторных экспериментов не обязательно переносятся непосредственно в реальный мир, другие исследования аналогичным образом показали, что Delta сопротивляется защите от одной дозы вакцины.

Анализ, проведенный в Великобритании в мае, показал, что однократная доза вакцины Pfizer или AstraZeneca была всего на 33 процента эффективна против симптоматического COVID-19, вызванного Delta. После двух доз эта эффективность выросла до 88 процентов для вакцины Pfizer и 60 процентов для вакцины AstraZeneca.

Две дозы вакцины Pfizer также на 96 процентов были эффективны в предотвращении госпитализаций в связи с заболеванием Delta, в то время как две дозы вакцины AstraZeneca были примерно на 92 процента эффективны по тому же стандарту.

Между тем канадское исследование, которое все еще ожидает экспертной оценки, показало, что однократная доза укола Pfizer была на 56 процентов эффективна в предотвращении симптоматических инфекций, вызванных Delta, через две недели. Этот показатель составил 67 процентов для AstraZeneca и 72 процента для Moderna.

Когда дело дошло до предотвращения госпитализаций, связанных с Delta, эта эффективность выросла до 78 процентов для Pfizer, 88 процентов для AstraZeneca и 96 процентов для Moderna.

В том же исследовании было показано, что после двух доз вакцина Pfizer оказалась на 87% эффективнее против симптоматических инфекций, вызванных Delta. Но у исследователей не было достаточно данных для AstraZeneca или Moderna.

Взятые вместе, исследования показывают, что частично вакцинированные люди могут быть более уязвимы к симптоматическим случаям COVID-19 сейчас, чем в прошлые месяцы, поскольку Delta стала доминирующим штаммом во многих странах, включая Великобританию и США.

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