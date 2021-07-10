Валютные ограничения в Беларуси: как теперь продавать квартиры и делать заграничные вклады 2 10.07.2021, 9:57

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Есть несколько важных моментов.

В Беларуси начал работать измененный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». В нем довольно много важных моментов. Например, по нему с 9 июля покупать недвижимость за границей или ценные бумаги можно будет без разрешения Нацбанка, зато некоторые договоры в валюте физлицам теперь придется регистрировать.

Myfin.by разбирался, о каких именно договорах идет речь, как и где их нужно регистрировать и что будет, если этого не сделать.

Какие договоры затронет новый закон?

Это требование касается и юридических (им, к примеру, нужно будет регистрировать экспортные и импортные контракты), и физических лиц, но мы рассмотрим моменты, которые касаются простых граждан.

Итак, регистрации подлежат валютные договоры с нерезидентами, если сумма денежных обязательств по ним не определена, равна или превышает 2000 базовых величин на дату заключения договора. При нынешнем размере базовой речь идет о сумме в 58 тысяч рублей и выше.

Это могут быть договоры на:

покупку или продажу недвижимости;

покупку или продажу ценных бумаг;

предоставление займов;

открытие депозита в иностранном банке и так далее (полный перечень изложен в инструкции Нацбанка №37 от 12 февраля 2021 года.

Но если коротко, то логика такова: при продаже квартиры покупателю из Беларуси регистрация для договора не потребуется, а вот если ее купит, например, украинец, то придется регистрировать договор.

Отметим, что валюта у такого договора может быть любой – и белорусский рубль в том числе.

Где, как и когда нужно регистрировать договор?

На портале Нацбанка есть специальный раздел. Сначала он работал в тестовом режиме, но сегодня запущен в промышленную эксплуатацию. Все учетные записи пользователей в нем сохранились.

Кроме того, зарегистрировать договор можно и через банки. Правда, услуга будет платная - порядка 20-30 рублей.

- Валютный договор нужно регистрировать до совершения резидентом действий, направленных на исполнение валютного договора, либо не позднее семи рабочих дней с даты, следующей за датой поступления денежных средств по валютному договору на счет резидента в банке (в том числе и в иностранном), в зависимости от того, что наступит раньше, - объясяет начальник главного управления валютно-финансового мониторинга Нацбанка Денис Шкуринский.

Что делать тем, кто заключил валютный договор с нерезидентом до 9 июля?

Необходимость регистрировать ранее заключенные договоры тоже может возникнуть. Речь может идти, например, о договорах аренды, оплаты консультационных, образовательных услуг и так далее. При этом, даже если после 9 июля вам осталось выплатить по такому договору меньше 2000 базовых, регистрировать его все равно нужно.

- Валютный договор подлежит регистрации на веб-портале, если сумма денежных обязательств по нему не определена либо на дату его заключения равна или превышает установленную пороговую величину (2000 базовых для физлиц и 4000 базовых для юрлиц) и по нему проводятся валютные операции, перечисленные в инструкции. Если по такому договору предусмотрено исполнение обязательств после 9 июля, он подлежит регистрации независимо от суммы неисполненных обязательств, - уточнил Денис Шкуринский.

А если я ничего не покупаю за границей, а, наоборот, продаю иностранцу?

Бывают ситуации, когда белорус не покупает что-то за границей, а сам продает имущество, ценные бумаги иностранцу или, например, сдает ему квартиру в аренду на длительный срок. По закону, такой договор (если он соответствует критериям – сумма превышает 2000 базовых и так далее), тоже нужно регистрировать. Ведь в нормативно-правовых актах сказано, что регистрируют договоры между резидентом и нерезидентом. Кто из них покупатель или продавец – значения не имеет. Главное правило: регистрировать договор должен именно резидент Беларуси.

Что будет, если не зарегистрировать валютный договор?

Ответственность за невыполнение обязанности по регистрации валютного договора прописана в административном кодексе. Максимальный штраф для физического лица – 5 базовых величин (145 рублей).

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