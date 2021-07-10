На Гаити назначен временный президент 1 10.07.2021, 10:08

Кто будет исполнять обязанности главы государства?

Сенат Гаити назначил своего спикера Жозефа Ламбера временным президентом страны вместо убитого Жовенеля Моизу. Об этом говорится в обнародованной резолюции Сената, сообщает korrespondent.net.

Отмечается, что Ламбер принесет присягу в парламенте. Он будет выполнять функции главы государства до вступления в должность избранного президента 7 февраля 2022.

Сейчас страной руководит исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф, который после убийства Моизу объявил в стране военное положение.

Ранее власти Гаити попросили США ввести войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента. Однако в США ответитили отказом.

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