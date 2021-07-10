Ученые нашли легендарную столицу викингов 10.07.2021, 10:21

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О ней упоминается в древних сагах.

Ученые предполагают, что в Великобритании на Шетландских островах нашлась легендарная столица викингов, о которой неоднократно говорилось в древних сагах.

Об этом сообщает Ancient Origins.

Так, на Шетландских островах Шотландии археологи раскопали предметы тысячелетней давности, что навело их на мысль, что здесь могло располагаться древнее поселение. Как упоминается в сагах, речь может идти о столице викингов Скаилвойганд. Позже археологи нашли останки 26 человек и фундамент крупного сооружения - питейного заведения, что могло находится в центре Скаилвойганда.

Специалисты не нашли более поздних захоронений, из этого следует, что викинги почему-то покинули город и больше не возвращались. Вероятно, они покинули свою столицу после того, как власть на островах перешла Риму после христианизации в X веке.