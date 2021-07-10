Кибератака вызвала хаос на железной дороге Ирана 1 10.07.2021, 10:25

Сотни путешествий были отложены или отменены, а кассы перестали работать.

В Иране из-за вероятной кибератаки на компьютерную систему иранской железной дороги, сбился график движения поездов. Об этом в субботу, 10 июля, сообщило "Синьхуа" со ссылкой на местные СМИ.

"Хаос охватил железнодорожные станции в Иране в пятницу из-за перебоев в работе компьютерных систем национальной железнодорожной компании страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полуофициальное иранское информационное агентство Fars назвало причиной перебоев в работе масштабную кибератаку.

"Сотни железнодорожных путешествий были отложены или отменены, а кассы и электронные грузовые и пассажирские услуги перестали работать", - утверждает издание.

Официальный вебсайт иранской железнодорожной компании тоже не работал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».