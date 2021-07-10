«Мигранты должны почувствовать, что путь в Литву непростой и небыстрый» 10.07.2021, 10:31

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Министры обороны и внутренних дел Литвы осмотрели устанавливаемый на границе с Беларусью барьер.

Министры обороны и внутренних дел Литвы осмотрели устанавливаемый на границе барьер из спиральной колючей проволоки, сообщает delfi.lt.

"Мы сегодня вживую оценили ситуацию на границе, довольны тем, что увидели. Преодолеть такой физический барьер из спиральной колючей проволоки сложно и опасно, он имеет большое значение", – сказал глава МО Арвидас Анушаускас.

Глава МВД Агне Билотайте отметила, что "мигранты должны понять и почувствовать, что пусть в Литву непростой и небыстрый".

"Мы предпримем все необходимое, чтобы не только максимально усложнить незаконное проникновение в Литву, но и остановим их, заставим быстрее вернуться домой", – прибавила министр.

Физический барьер из спиральной колючей проволоки военные стали устанавливать в пятницу. На этот барьер правительство выделило 4,8 млн. евро. На эти деньги такой барьер установят на участке протяженностью 550 км. Кроме того, в пятницу было решение ставить на границе с Беларусью забор.

Напомним, что в этом году значительно увеличился поток нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву, утверждают, что это организованная гибридная атака белорусского режима против Литвы.

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