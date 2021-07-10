В Туркменистане стягивают тяжелую технику к границе с Афганистаном 15 10.07.2021, 10:55

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Власти говорят, что талибы захватили город на границе.

Утром 9 июля в туркменский город Серхетабад на границе с Афганистаном прибыл состав с тяжелой военной техникой, а именно танками, пушками и бронетранспортерами, пишет Turkmen.news со ссылкой на собственные источники.

Издание располагает фотографиями, но не опубликовало их в интересах безопасности источников. В последние сутки в указанном районе слышали звуки стрельбы и несколько мощных взрывов, доносившихся с афганской территории, рассказал собеседник.

О выстрелах и взрывах говорили и местные жители. В самом Серхетабаде тихо, местные жители не паникуют. Туркменские офицеры эвакуируют семьи подальше от границы с Афганистаном, говорится в сообщении.

Местные власти сообщили TOLOnews о захвате талибами приграничного города Торгунди в афганской провинции Герат возле границы с Туркменистаном. Торгунди связан железнодорожной колеей с Серхетабадом, передает gordonua.com.

Контекст:

Талибы активизировались в Афганистане в этом году, после начала вывода войск США. В "Талибане" утверждают, что уже контролируют 85% территории Афганистана. По оценке американского Long War Journal, на конец июня талибы контролировали почти треть районов Афганистана. The Washington Post со ссылкой на экспертов пишет, что "Талибан" контролирует 140 из 370 районов и имеет влияние еще в 170 районах.

Правительственные войска в некоторых случаях вынуждены отступать под натиском талибов. Так, 3 июля пограничники соседнего Таджикистана пустили более 300 афганских военных, которые отступили после столкновения с боевиками "Талибан". Тогда обострилась ситуация в афганской провинции Бадахшан, талибы захватили пограничную комендатуру "Овез".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 5 июля поручил министерству обороны мобилизовать 20 тыс. военных для укрепления границы. Россия пообещала помощь Таджикистану в связи с обострением ситуации в Афганистане.

Российские военные также отправились в Узбекистан тренировать гранатометчиков, водителей и наводчиков БТР. Эта страна тоже граничит с Афганистаном.

Представители "Талибана" 8 июля прибыли в Москву на переговоры. Они заверили российских дипломатов, что не намерены нарушать границы центральноазиатских государств.

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