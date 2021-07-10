«Дали воду — и квартира превратилась в бассейн» 11 10.07.2021, 10:59

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Что происходит в новостройках, за метры в которых белорусы платят большие деньги.

Каждый новый дом — это история борьбы дольщика со строительными «косяками» (жилье без них крайне редко случается). Хорошо, когда недостатков мало и они быстро устраняются силами того, кто охотно принимал деньги за будущие метры. Куда хуже, если список составлен, а подвижек нет. Совсем нет. На сроки исправления строительных дефектов Onliner пожаловались новоселы дома «Новый Орлеан», что в «Минск-Мире». Но даже эта неприятная «тянучка» — еще не все: в начале недели многоэтажку затопило, да так, что некоторые квартиры превратились в бассейн.

Ждали квартиру, а получили бассейн

— Наш дом сдали еще в апреле, — рассказывает одна из вчерашних дольщиц. — Казалось бы, можно радоваться: делай ремонт и переезжай, что особенно актуально для людей, живущих на съемных квартирах. Но не тут-то было: метры есть, а возможности ими нормально пользоваться нет — ни с «Минскводоканалом», ни с «Энергосбытом» мы не можем пока заключить договоры, что-то там еще не готово, не принимают нас в свои объятия. Плюс обслуживающая организация приняла нас на баланс только частично, поэтому даже мусор выбрасывать нам некуда: к нашему дому машина не приезжает, мусор не вывозит.

Вот и получается, что многоэтажку сдали, долгостроя вроде как нет, а по факту дом (и жильцы) находятся в подвешенном состоянии. Видимо, по отчетам все проходит красиво, а как в реальности, никого не волнует.

Но даже это не все напасти. Если еще до начала этой недели «новоорлеанцы» страдали от отсутствия воды, то со вторника — от ее излишнего наличия.

— Проблемы начались с самого утра. Насколько мы знаем, в наш дом пришли какие-то специалисты по канализации-водопроводу и включили по стоякам воду. Вроде как дали давление побольше, чтобы выяснить, нет ли неудачных мест соединения. Как оказалось, они есть. Вот, какой бассейн образовался на 15-м этаже: вода хлестала на улицу даже через окна!

Залило в результате как минимум квартиры с 15-го по 10-й этажи (может, и больше, не все же бывают в доме регулярно). Ну как это называется? Понятно, что испытания надо делать, но, наверное, их разумно проводить до сдачи дома и выдачи ключей людям. А не тогда, когда некоторые уже начали делать ремонты.

Вообще, с устройством канализации у нас не очень: мои строители приходили осматривать квартиру и сказали, что, если я не хочу в будущем проблем, все надо переделывать. Спрашивается, за что тогда мы платили.

Мы неоднократно обращались к застройщику по поводу того, что «косяки», и в особенности поцарапанные окна, никто не меняет. Но из офиса Dana Holdings нас отправляют к генподрядчику, мол, разбирайтесь с ним. Но, простите, у меня договор с Dana, почему я должна общаться непонятно с кем и какими-то способами пытаться воздействовать на строителей? Получается, они перекидывают все друг на друга, а у меня дома за три месяца никто так и не появился. Да и по местам общего пользования замечаний хватает, — возмущена девушка.

Разгневанные новоселы хотели сходить на прием к главе районной администрации. Но, как оказалось, официальный визит в Октябрьском районе возможен… только в октябре (в принципе, все логично). Теперь люди не знают, как им быть и как посодействовать разрешению ситуации.

Такое случилось впервые

За комментарием Onliner обратился к застройщику. Вот что рассказали в «Дубай Проперти Менеджмент»: «6 июля 2021 г. в санузле квартиры №167 произошел обрыв полипропиленовой трубы стояка горячего водоснабжения в месте паечного соединения. ООО „Дубай Проперти Менеджмент“ (управляющая организация) предприняло все необходимые меры для установления места аварии и ее устранения. Авария и ее последствия были оперативно ликвидированы, на поврежденном участке проведены ремонтные работы.

Отметим, что подобный случай — первый за все время строительства комплекса „Минск-Мир“.

Аварии, безусловно, возможны. В новостройке, где жильцы делают ремонты, инженерные системы водоснабжения постоянно включаются и выключаются. Нештатные ситуации возможны по ряду причин, в том числе связанных с неправильной эксплуатацией (засор труб стройматериалами жильцов при выполнении ремонтных работ). Но любая нештатная ситуация в кратчайшие сроки устраняется уполномоченной организацией.

Что касается строительных недостатков, о которых говорят жильцы, то они устраняются подрядными организациями, участвовавшими в строительстве жилого дома. Эта работа находится на постоянном контроле застройщика. Устранение недостатков проводится системно и в сжатые сроки в соответствии с оформленными документами.

Относительно договоров с обслуживающими организациями: в соответствии с Указом президента Республики Беларусь от 22.09.2014 №456 „О реализации инвестиционного проекта «Экспериментальный многофункциональный комплекс ‚Минск-Мир‘»“, постановления Совета министров Республики Беларусь от 15.05.2021 №271, с 01.07.2021 г. управление общим имуществом указанного жилого дома осуществляется управляющей организацией ООО „Дубай Проперти Менеджмент“.

Силами ООО „Дубай Проперти Менеджмент“ в настоящее время завершается работа с УП „Минскводоканал“ и филиалом „Энергосбыт“ РУП „Минскэнерго“ по переоформлению инженерной инфраструктуры (сетей тепло-, водо-, электроснабжения). О возможности, порядке и сроках заключения индивидуальных договоров с УП „Минскводоканал“ и филиалом „Энергосбыт“ РУП „Минскэнерго“ жильцы будут оперативно проинформированы ООО „Дубай Проперти Менеджмент“.

Отметим, что квартиры были переданы владельцам с паспортами на приборы учета, все показания сняты на момент передачи, и оплата за фактически потребленные услуги производится на оснований показаний индивидуальных приборов учета».

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